 Война в Украине - 02.03.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 02.03.2022

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Украина

Война в Украине - 02.03.2022

Седьмой день войны в Украине. Фотографии.

  • Буча

    Улица в городе Буча под Киевом. Седьмой день войны в Украине. Разрушения, взрывы, погибшие, раненые… На дорогах - колонны российской военной техники и колонны беженцев. Украинцы защищают свою страну от агрессора, возводят баррикады, готовят бутылки с зажигательной смесью.

  • Нью-Йорк

    Международные организации и мировые лидеры координируют усилия, чтобы хотя бы остановить огонь. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с трибуны Генассамблеи ООН призвала осудить военную агрессию России против Украины. Россия совершила жестокую атаку на международный мирный порядок, заявила она в Нью-Йорке на спецсессии Генеральной ассамблеи ООН, 1 марта.

  • Житомир

    Разрушенное здание в украинском городе Житомир. По данным местных властей, в результате попадания авиационной бомбы в жилой дом коло больницы есть погибшие и раненые, 2 марта.

  • Киев

    Президент Украины Владимир Зеленский после интервью в Киеве, 1 марта. После обстрела Харькова глава государства призвал международное сообщество "немедленно и действенно" отреагировать на действия России и признать их актом "государственного терроризма".

  • Харьков

    Обстрелы Харькова продолжаются. Целями ударов во втором по величине городе Украины в среду, 2 марта, стали здания региональных управлений полиции (фото) и службы безопасности. Также пострадало здание университета.

  • Киевская область

    Сожженная российская военная техника на подступах к Киеву. Сколько военных, участвующих во вторжении, уже погибло или взято в плен, об этом власти РФ умалчивают. Число убитых каждый день увеличивается - и с той, и с другой стороны.

  • Киев

    Сгоревшая спортивная студия в Киеве, 2 марта. Тысячи жителей многомиллионного города спасаются от обстрелов в метро, подвалах, бомбоубежищах, на подземных автомобильных парковках.

  • Киев

    Кошек и собак люди увозят с собой - таких фотографий очень много. Животных из зоопарка эвакуировать сложно. Они остаются в Киеве, вместе с ними - сотрудники, которые теперь не только за ними ухаживают, но и успокаивают, когда где-то в городе раздаются взрывы.

  • Житомир

    Жители Украины учатся, как использовать бутылки с зажигательной смесью. Эта фотография сделана в Житомире.

  • Киев

    Для создания баррикад в Киеве используют пассажирские автобусы и трамваи. Город готовится к осаде и уличным боям.

  • Вашингтон

    Посол Украины в США Оксана Маркарова в Конгрессе во время обращения Джо Байдена к нации. Глава украинской дипломатической миссии в Вашингтоне присутствовала на заседании в качестве личной гостьи супруги президента - Джилл Байден, 1 марта.

  • Вашингтон

    Приветствуя Оксану Маркарову, члены Конгресса встали со своих мест. Среди них - республиканка Виктория Спарц. Она представляет штат Индинана и является первым членом американского Конгресса, родившемся и выросшем в Украине.

  • Киев

    По данным украинских властей, во время обстрела киевской телевышки 1 марта, в результате которого погибли пять человек, одна из ракет попала на территорию мемориала жертвам Холокоста - Бабий Яр. Эта фотография сделана на следущий день около центрального монумента.

  • Вилок

    Очередь из автомобилей на украино-венгерской границе, 2 марта. На фоне российского вторжения в Украину Еврокомиссия предложила задействовать директиву о временной защите, чтобы предоставить быструю и эффективную помощь людям, спасающимся от войны в Украине...

  • Пшемысль

    ... Речь идет о временных видах на жительство, доступу к школам, жилью, медицинскому обслуживанию и рынку труда. Этот снимок сделан во временном центре для беженцев в Пшемысле, Польша.

  • Стамбул

    Украинские спортсмены отправляются в Пекин на Зимние Паралимпийские игры 2022 года. В отношении спортсменов из России большинство спортивных организаций, объединений и лиги ввели санкции, отстранив их от участия в соревнованиях. 2 марта было объявлено, что атлеты из России и Беларуси смогут выступить под нейтральным флагом в Пекине. 3 марта российских и белорусских участников отстранили.

  • Дюссельдорф

    Во многих городах Германии на световых табло между демонстрацией рекламных объявлений появляются цвета национального флага Украины. Эта фотография сделана в Дюссельдорфе, 2 марта.

  • Париж

    В парижском музее восковых фигур Гревен на бульваре Монмартр, открытом в 1882 году, изображение президента России Владимира Путина решили убрать в запасник. Акции солидарности и протеста продолжаются по всему миру - в том числе, и в самой России.


  • Буча

    Улица в городе Буча под Киевом. Седьмой день войны в Украине. Разрушения, взрывы, погибшие, раненые… На дорогах - колонны российской военной техники и колонны беженцев. Украинцы защищают свою страну от агрессора, возводят баррикады, готовят бутылки с зажигательной смесью.

  • Нью-Йорк

    Международные организации и мировые лидеры координируют усилия, чтобы хотя бы остановить огонь. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с трибуны Генассамблеи ООН призвала осудить военную агрессию России против Украины. Россия совершила жестокую атаку на международный мирный порядок, заявила она в Нью-Йорке на спецсессии Генеральной ассамблеи ООН, 1 марта.

  • Житомир

    Разрушенное здание в украинском городе Житомир. По данным местных властей, в результате попадания авиационной бомбы в жилой дом коло больницы есть погибшие и раненые, 2 марта.

  • Киев

    Президент Украины Владимир Зеленский после интервью в Киеве, 1 марта. После обстрела Харькова глава государства призвал международное сообщество "немедленно и действенно" отреагировать на действия России и признать их актом "государственного терроризма".

  • Харьков

    Обстрелы Харькова продолжаются. Целями ударов во втором по величине городе Украины в среду, 2 марта, стали здания региональных управлений полиции (фото) и службы безопасности. Также пострадало здание университета.

  • Киевская область

    Сожженная российская военная техника на подступах к Киеву. Сколько военных, участвующих во вторжении, уже погибло или взято в плен, об этом власти РФ умалчивают. Число убитых каждый день увеличивается - и с той, и с другой стороны.

  • Киев

    Сгоревшая спортивная студия в Киеве, 2 марта. Тысячи жителей многомиллионного города спасаются от обстрелов в метро, подвалах, бомбоубежищах, на подземных автомобильных парковках.

  • Киев

    Кошек и собак люди увозят с собой - таких фотографий очень много. Животных из зоопарка эвакуировать сложно. Они остаются в Киеве, вместе с ними - сотрудники, которые теперь не только за ними ухаживают, но и успокаивают, когда где-то в городе раздаются взрывы.

  • Житомир

    Жители Украины учатся, как использовать бутылки с зажигательной смесью. Эта фотография сделана в Житомире.

  • Киев

    Для создания баррикад в Киеве используют пассажирские автобусы и трамваи. Город готовится к осаде и уличным боям.

  • Вашингтон

    Посол Украины в США Оксана Маркарова в Конгрессе во время обращения Джо Байдена к нации. Глава украинской дипломатической миссии в Вашингтоне присутствовала на заседании в качестве личной гостьи супруги президента - Джилл Байден, 1 марта.

  • Вашингтон

    Приветствуя Оксану Маркарову, члены Конгресса встали со своих мест. Среди них - республиканка Виктория Спарц. Она представляет штат Индинана и является первым членом американского Конгресса, родившемся и выросшем в Украине.

  • Киев

    По данным украинских властей, во время обстрела киевской телевышки 1 марта, в результате которого погибли пять человек, одна из ракет попала на территорию мемориала жертвам Холокоста - Бабий Яр. Эта фотография сделана на следущий день около центрального монумента.

  • Вилок

    Очередь из автомобилей на украино-венгерской границе, 2 марта. На фоне российского вторжения в Украину Еврокомиссия предложила задействовать директиву о временной защите, чтобы предоставить быструю и эффективную помощь людям, спасающимся от войны в Украине...

  • Пшемысль

    ... Речь идет о временных видах на жительство, доступу к школам, жилью, медицинскому обслуживанию и рынку труда. Этот снимок сделан во временном центре для беженцев в Пшемысле, Польша.

  • Стамбул

    Украинские спортсмены отправляются в Пекин на Зимние Паралимпийские игры 2022 года. В отношении спортсменов из России большинство спортивных организаций, объединений и лиги ввели санкции, отстранив их от участия в соревнованиях. 2 марта было объявлено, что атлеты из России и Беларуси смогут выступить под нейтральным флагом в Пекине. 3 марта российских и белорусских участников отстранили.

  • Дюссельдорф

    Во многих городах Германии на световых табло между демонстрацией рекламных объявлений появляются цвета национального флага Украины. Эта фотография сделана в Дюссельдорфе, 2 марта.

  • Париж

    В парижском музее восковых фигур Гревен на бульваре Монмартр, открытом в 1882 году, изображение президента России Владимира Путина решили убрать в запасник. Акции солидарности и протеста продолжаются по всему миру - в том числе, и в самой России.


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