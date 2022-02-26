Война в Украине - 02.03.2022

Кошек и собак люди увозят с собой - таких фотографий очень много. Животных из зоопарка эвакуировать сложно. Они остаются в Киеве, вместе с ними - сотрудники, которые теперь не только за ними ухаживают, но и успокаивают, когда где-то в городе раздаются взрывы.