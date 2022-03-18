Война в Украине - 01.04.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.
Разрушенный дом в селе Шевченково Николаевской области.Также в фотохронике войны в Украине от 01 апреля - бомбоубежище в подвале церкви, эвакуация людей и вывоз тел погибших, сгоревшая военная техника, школьные классы для беженцев, Анджелина Джоли в детской больнице Ватикана, помощь от Кельна для Киева и "Teddies for Ukraine" в Шотландии.
Село Шевченково, расположенное между городами Николаев и Херсон, подверглось сильным обстрелам. Продукты из партии гуманитарной помощи в местном храме.
С начала войны Владимир Зеленский уже около двадцати раз выступил по видеосвязи перед парламентами разных стран мира. В частности, на этой неделе президент Украины обратился к депутатам в Бельгии.
Бомбоубежище в подвале церкви в городе Баштанка Николаевской области Украины.
Валентин, 83 года. Житель одной из деревень около линии фронта под Киевом в своем доме.
Служащий украинской поисково-спасательной группы около тел погибших жителей города Ирпень.
Украинский солдат Андрей переносит девочку по трубопроводу через реку в окрестностях Киева.
Украинский военнослужащий осматривает сгоревший российский бронетранспортер около Киева.
Сгоревшая военная техника российской армии под Киевом.
Попавшая в асфальт артиллерийская мина в селе Стоянка Киевской области.
Одеяла для беженцев в деревне Надаржин на востоке Польши.
Сердце в цветах флагов Украины и Польши - на стене в школе польского города Ярослав, в которую теперь ходят дети-беженцы.
"Classroom for Ukraine" - школьный проект для украинских детей в Берлине.
"Teddies for Ukraine" - таких мишек для встречи детей-беженцев из Украины вяжет жительница шотландии Мари Кларк.
Актриса Анджелина Джоли посетила детскую больницу в Ватикане - клинику Bambino Gesù Hospital, где находятся на лечении пациенты из Украины.
Обер-бургомистр Кельна Хенриетте Рекер выступает перед отправкой помощи от этого немецкого города в Киев. Партия составлена по списку, подготовленному властями украинской столицы.
Добровольный помощник в восточногерманском городе Хальберштадт готовит одну из более чем восьмидесяти квартир, которые здесь предоставят беженцам из Украины.
Голубь мира для Украины. Граффити в столице Баварии Мюнхене.
Разрушенный дом в селе Шевченково Николаевской области.Также в фотохронике войны в Украине от 01 апреля - бомбоубежище в подвале церкви, эвакуация людей и вывоз тел погибших, сгоревшая военная техника, школьные классы для беженцев, Анджелина Джоли в детской больнице Ватикана, помощь от Кельна для Киева и "Teddies for Ukraine" в Шотландии.
Село Шевченково, расположенное между городами Николаев и Херсон, подверглось сильным обстрелам. Продукты из партии гуманитарной помощи в местном храме.
С начала войны Владимир Зеленский уже около двадцати раз выступил по видеосвязи перед парламентами разных стран мира. В частности, на этой неделе президент Украины обратился к депутатам в Бельгии.
Бомбоубежище в подвале церкви в городе Баштанка Николаевской области Украины.
Валентин, 83 года. Житель одной из деревень около линии фронта под Киевом в своем доме.
Служащий украинской поисково-спасательной группы около тел погибших жителей города Ирпень.
Украинский солдат Андрей переносит девочку по трубопроводу через реку в окрестностях Киева.
Украинский военнослужащий осматривает сгоревший российский бронетранспортер около Киева.
Сгоревшая военная техника российской армии под Киевом.
Попавшая в асфальт артиллерийская мина в селе Стоянка Киевской области.
Одеяла для беженцев в деревне Надаржин на востоке Польши.
Сердце в цветах флагов Украины и Польши - на стене в школе польского города Ярослав, в которую теперь ходят дети-беженцы.
"Classroom for Ukraine" - школьный проект для украинских детей в Берлине.
"Teddies for Ukraine" - таких мишек для встречи детей-беженцев из Украины вяжет жительница шотландии Мари Кларк.
Актриса Анджелина Джоли посетила детскую больницу в Ватикане - клинику Bambino Gesù Hospital, где находятся на лечении пациенты из Украины.
Обер-бургомистр Кельна Хенриетте Рекер выступает перед отправкой помощи от этого немецкого города в Киев. Партия составлена по списку, подготовленному властями украинской столицы.
Добровольный помощник в восточногерманском городе Хальберштадт готовит одну из более чем восьмидесяти квартир, которые здесь предоставят беженцам из Украины.
Голубь мира для Украины. Граффити в столице Баварии Мюнхене.