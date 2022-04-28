Конгресс США окончательно одобрил закон о ленд-лизе для Украины

На 65-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже более 12 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 29 апреля (время московское).

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Палата представителей Конгресса США окончательно одобрила законопроект о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Как сообщила пресс-служба Палаты в своем микроблоге Twitter, в поддержку проекта проголосовали 417 конгрессменов, против были 10. Этот закон ускорит передачу Украине оружия, боеприпасов и оборудования благодаря сокращению бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто дарить оборудование, так как предполагает, что страна-получатель выплатит США его стоимость позже. Теперь закон должен подписать президент страны Джо Байден.

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Российские войска 28 апреля выпустили пять ракет по Киеву. Об этом рассказал в своем традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. "Российские удары по Мариуполю не прекращались даже тогда, когда генеральный секретарь ООН был на переговорах в Москве. И сегодня, сразу после завершения наших переговоров в Киеве, в город летели российские ракеты. Пять ракет. И это много говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам. О попытках российского руководства унизить ООН и все, что организация олицетворяет", - указал глава государства.

Хроника событий 28 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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