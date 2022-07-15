Правительство ФРГ осудило ракетный удар по Виннице

На 142-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 15 июля (время московское).

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Правительство ФРГ назвало "актом жестокости" ракетный удар России по городу Виннице. Это была атака на гражданское население, в которой погибли дети, заявил официальный представитель правительства в Берлине, добавив, что Россия неоднократно нарушает международное право в ходе войны против Украины.



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