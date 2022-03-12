Байден подписал меморандум о предоставлении Украине новой военной помощи  

На 17-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. В условиях военных действий заявления представителей вооруженных сил обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий субботы, 12 марта (время московское).

++23.45++

Международная федерация университетского спорта (FISU) запретила россиянам участвовать в летней Универсиаде в китайском Чэнду. Руководящий комитет FISU осудил "российское вторжение на Украину при содействии Беларуси". Российские и белорусские спортсмены вместе с официальными лицами национальных федераций студенческого спорта не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года.

++23.20++

Генштаб ВСУ в вечерней оперативной сводке заявил о вынужденном изменении тактики российских сил. "Из-за значительных логистических проблем и растянутых коммуникаций противник не способен обеспечить свои подразделения горюче-смазочными материалами, продуктами питания и боеприпасами, что побуждает оккупантов прибегать к мародерству и грабежу местного населения, магазинов, аптек и т.д.

ООН: 579 мирных жителей стали жертвами войны

++22.55++

Министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) хочет, чтобы к осени ФРГ стала независимой от российского угля, а также чтобы Берлин к концу года в значительной степени преодолел зависимость от нефти из РФ. Что касается газа, то отказ от его ввоза из России - более сложен, поскольку Германия не располагает собственными мощностями по импорту сжиженного сырья, отметил Хабек. Сейчас они создаются полным ходом, добавил он.

++22.30++

Для поддержки украинской экономики власти в Киеве намерены отменить акциз на топливо и снизить ставку НДС с 20% до 7%. Первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила о внесении данного законопроекта в Верховную раду. Правительство Украины также изменило формулу, по которой рассчитывается максимальная цена горючего на автозаправках. "Увеличение формулы дает экономический стимул сетям завозить больше топлива, ведь по формуле расчета, которая была адекватна войне, сейчас везти нефтепродукты сетям невыгодно", - пояснила Свириденко.

++22.05++

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что число жертв и раненых среди мирного населения в ходе войны в Украине достигло 1581. По его данным, речь идет о 579 убитых и 1002 раненых.

++21.40++

Прага попросила другие страны ЕС о помощи в приеме беженцев из Украины. Возможности Чехии принять бегущих от войны людей почти исчерпаны, заявила представитель пожарной охраны Павла Якубова. С начала российского вторжения в Украину в Чехии зарегистрированы около 102 тысяч украинских беженцев, реальный показатель скорее приближается к 200 тысячам, указала она далее. По словам Якубовой, в стране почти не осталось возможности достойного размещения украинцев, в скором времени власти будут вынуждены использовать для этого спортзалы и подобные объекты.

Немецкие университеты отказываются от сотрудничества с Россией

++21.15++

Английская премьер-лига отстранила оказавшегося в черном списке российского олигарха Романа Абрамовича с должности директора принадлежащего ему футбольного клуба "Челси". Решение принято в связи с вступлением санкций правительства Великобритании в силу, говорится в заявлении лиги. Решение не повлияет на способность клуба проводить тренировки и матчи.

++20.50++

Во Львове открылся Центр свободы прессы, созданный международной правозащитной организацией "Репортеры без границ" в связи с информационной войной, сопровождающей российское вторжение в Украину. Он должен стать физическим и цифровым контактным центром для журналистов, которым необходима финансовая или психологическая поддержка. Они также смогут получить там защитное снаряжение, в частности, бронежилеты и каски. Кроме того, ежедневно с 8 до 20 часов журналисты смогут работать, использовать интернет и вести прямые включения.

++20.25++

По данным газеты Welt am Sonntag, большинство немецких университетов отказались от партнерства с российскими организациями. 86 из 105 участвовавших в опросе вузов сообщили, что у них имеются договоры о таком партнерстве, при этом 78 из них его приостановили. Еще восемь университетов готовятся выступить со своей позицией по данному вопросу. При этом ограничительные меры вузов не распространяются на граждан России, которые учатся в немецких вузах или получают стипендию, указывается далее.

Фондовый рынок Московской биржи остается закрытым

++20.00++

Центробанк РФ сообщил, что фондовый рынок Московской биржи будет закрыт всю следующую неделю - с 14 по 18 марта, то есть третью неделю подряд, начиная с 28 февраля. Исключение будет сделано для режима "Выкуп: Адресные заявки" по расчетам в рублях, а также в секции рынка СПФИ.

++19.46++

Минобороны РФ сообщило о поражении 3593 украинских военных объекта с начала вторжения в эту страну. Уничтожены 61 вертолет, 126 беспилотных летательных аппаратов, 1159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов и 973 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявил официальный представитель российского ведомства Игорь Конашенков. При этом за последний день российская авиация и ПВО сбила в воздухе один вертолет Ми-24 украинских ВВС и три беспилотника, в том числе один - "Байрактар ТБ-2", указал он.

++19.30++

Для реализации санкций в отношении российских компаний и олигархов Германия создает рабочую группу, сообщила представитель правительства ФРГ. Принятый в прошедшие дни беспрецедентный пакет санкций "необходимо полностью осуществить", указала она. В рабочей группе участвуют представители большого числа ведомств и министерств, руководит ей ведомство федерального канцлера.

++19.21++

Президент США Джо Байден подписал меморандум о предоставлении Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов. Соответствующими полномочиями он наделил госсекретаря Энтони Блинкена, сообщила пресс-служба Белого дома.

Украина запретит экспорт удобрений

++19.05++

Украина запретит экспорт удобрений, заявил в Facebook министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко. "В связи с военным положением для сохранения равновесия на внутреннем рынке значимых минеральных удобрений правительство вводит нулевую квоту для их экспорта. То есть фактический запрет на вывоз удобрений из Украины. Это касается азотных, фосфорных, калийных и сложных удобрений", - заявил он. Лещенко подчеркнул, что запрет "носит вынужденный и временный характер и применяется до восстановления равновесия определенных товаров на внутреннем рынке и для обеспечения посевной кампании" с целью не допустить продовольственного кризиса в Украине и мире.

++18.58++

После телефонного разговора с Владимиром Путиным Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц позвонили украинскому президенту. "Провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорил о противодействии агрессору, преступлениях РФ против гражданских. Прошу партнеров содействовать в освобождении пленного мэра Мелитополя. Обсудили также перспективы мирных переговоров. Мы должны совместно остановить агрессора", - написал в Twitter Владимир Зеленский.

++18.45++

Россия и Украина продолжают переговоры в видеоформате, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. "Делегацию продолжает возглавлять (помощник президента РФ - Ред.) Владимир Мединский", - указал он, отказавшись сообщить о деталях.

+18.36++

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил о намерении захвативших населенные пункты в Херсонской области россиян организовать "референдум" о создании "Херсонской народной республики". По его словам, они звонят по телефону депутатам облсовета с вопросом о готовности к сотрудничеству. "Категорически отказался", - написал херсонский депутат в Facebook и призвал коллег не предоставлять "никакой возможности легитимизировать ХНР".

Зеленский: потери ВСУ - 1300 человек, ВС РФ - 12 тысяч

++18.20++

С начала российского вторжения в Украину потери ВСУ составили около 1300 человек, заявил президент этой страны Владимир Зеленский, отвечая на вопросы иностранных журналистов. При этом российская армия, по его словам, потеряла примерно в десять раз больше - более 12 тысяч. Данные цифры невозможно проверить из независимых источников. РФ с начала войны в Украине лишь однажды предоставляла официальные данные о погибших. 2 марта Минобороны РФ заявило о гибели почти 500 российских военнослужащих.

++18.00++

Роскомнадзор объяснил блокировку соцсети Instagram заботой о психологическом здоровье россиян, и в первую очередь детей и подростков. Руководство социальной сети "вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию", говорится в рассылке российского ведомства пользователям портала Госуслуг. По мнению Роскомнадзора, данное решение "являются частью состава преступления, характеризуемого как "геноцид", что запрещено Конвенцией ООН от 1948 года". Роскомнадзор выразил надежду на переход пользователей в российские соцстети - "ВКонтакте" и "Одноклассники". Накануне Facebook и Instagram временно сняли запрет на призывы к насилию в отношении российских военных, в тот же день в России решили ограничить доступ к Instagram.

В Москве назвали конвои с западным оружием целями ВС РФ

++17.50++

Россия считает конвои с предоставляемым Украине западным оружием "законными целями" для российской армии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала. "Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание вооружениями из целого ряда стран - не просто опасный ход, это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели", - цитирует его слова "Интерфакс". По словам Рябкова, РФ уже выступала с предупреждениями о передаче Украине переносных зенитных ракетных комплексов, противотанковых ракетных комплексов и других вооружений, но они не были восприняты в Вашингтоне в качестве "серьезных сигналов".

++17.33++

Азербайджан предложил провести на его территории переговоры между российской и украинской делегациями. "Азербайджан не является ни членом НАТО, ни членом ОДКБ, председательствует в Движении неприсоединения, имеет своеобразный внеблоковый статус. Исходя из этого, считаем, что обе стороны могут чувствовать себя комфортно", - заявил помощник президента этой страны Хикмет Гаджиев в рамках дипломатического форума в Анталье. Он сообщил, что соответствующее предложение уже поступило от Киева и власти в Баку готовы провести такую встречу.

++17.10++

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщил о задержании в Иваново активиста, проводившего одиночный пикет и державшего в руках плакат с надписью "*** *****". На него был составлен протокол о предполагаемом совершении правонарушения по новой статье о дискредитации российских военнослужащих, написали правозащитники.