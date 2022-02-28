Восемь стран призвали предоставить Украине перспективу членства в ЕС

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями вторника, 1 марта.
Президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "подвергаются геноциду". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли ЕС и ООН. Запад обвинил его во лжи. Украина разорвала дипотношения с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации. Путин и Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. Президент РФ распорядился перевести ядерные силы страны в особый режим боевого дежурства, что вызвало осуждение США и НАТО. ЕС предоставит Украине летальное оружие. DW следит за развитием событий вторника, 1 марта (время московское).
++02.20++
Министерство обороны Украины предлагает российским солдатам амнистию и 5 миллионов рублей компенсации в случае сдачи в плен. Об этом министр обороны Алексей Резников написал в Facebook. "Мы предлагаем русским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 млн рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен", - написал Резников. Он отметил, что средства для обеспечения этой акции собирают лидеры мировой ІТ-индустрии. Резников отметил, что Украина предлагает российским военным начать новую жизнь, и каждый, кто откажется быть оккупантом, приблизит мир.
++01.50++
Президент Владимир Зеленский с 1 марта временно ввел безвизовый режим въезда в Украину для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион обороны. Как сообщает агентство "Українськi Новини", об этом говорится в указе главы государства №82 от 28 февраля, принятом "в связи с вооруженной агрессией России против Украины". Безвизовый режим не распространяется на граждан государств, признанных государством-агрессором. Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что несколько тысяч иностранцев уже подали заявления в Интернациональный легион обороны.
++01.25++
Норвегия и Финляндия отправляют Украине оружие для борьбы с российским вторжением. Как сообщили правительства этих стран, Финляндия предоставит Украине 1500 единиц противотанкового оружия, 2500 автоматов, а также 150 тысяч патронов и 70 тысяч полевых рационов для солдат. Норвегия, в свою очередь, направит в Киев 2000 противотанковых гранатометов M72.
++01.00++
Компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, ограничит доступ к аккаунтам российских государственных СМИ RT и Sputnik на территории Евросоюза, сообщил в Twitter ее вице-президент Ник Клегг. По его словам, компания получила многочисленные обращения от правительств и руководства Европейского Союза "предпринять дальнейшие шаги в отношении российских государственных медиа". "Учитывая исключительность текущей ситуации, мы ограничим доступ к RT и Sputnik на всей территории ЕС", - написал Клегг.
++00.35++
Монако присоединилось к санкциям Евросоюза против России. Как сообщили власти княжества вечером в понедельник, эти меры затрагивают также замораживание финансовых активов и имущества попавших под санкции граждан РФ. Князь Альбер II осудил российское военное вторжение в Украину, выразил солидарность с ее народом и поддержал призыв к прекращению огня. Кроме того, князь высказался в поддержку любых инициатив, которые привели бы к прекращению боевых действий и уходу российских войск из Украины.
++00.05++
Главы восьми государств ЕС высказались за то, чтобы незамедлительно предоставить Украине перспективу членства в Евросоюзе. Они призвали придать Украине статус официального кандидата на вступление в ЕС и открыть переговорный процесс по этой теме. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном вечером в понедельник официальным представителем президента Чехии Милоша Земана. "В этот критический момент мы подчеркиваем нашу полную солидарность с Украиной и ее народом", - говорится в документе. Письмо подписали президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении.
Хроника событий 28 февраля >>>
Смотрите также: