Восемь стран призвали предоставить Украине перспективу членства в ЕС

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "подвергаются геноциду". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли ЕС и ООН. Запад обвинил его во лжи. Украина разорвала дипотношения с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации. Путин и Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. Президент РФ распорядился перевести ядерные силы страны в особый режим боевого дежурства, что вызвало осуждение США и НАТО. ЕС предоставит Украине летальное оружие. DW следит за развитием событий вторника, 1 марта (время московское).
++00.05++
Главы восьми государств ЕС высказались за то, чтобы незамедлительно предоставить Украине перспективу членства в Евросоюзе. Они призвали придать Украине статус официального кандидата на вступление в ЕС и открыть переговорный процесс по этой теме. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном вечером в понедельник официальным представителем президента Чехии Милоша Земана. "В этот критический момент мы подчеркиваем нашу полную солидарность с Украиной и ее народом", - говорится в документе. Письмо подписали президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении.
Хроника событий 28 февраля >>>
Смотрите также:
-
Война в Украине - 28.02.2022
Пошли пятые сутки с момента начала военной агрессии России в Украине. Планы быстрого захвата соседнего государства, очевидно, выполнить не удалось. Здесь мы собрали фотографии двух-трех прошедших дней. Добровольцы во Львове готовят бутылки с зажигательной смесью, 27 февраля.
-
Война в Украине - 28.02.2022
Горящая российская военная техника в Харькове, 27 февраля. Город продолжает оказывать сопротивление агрессорам.
-
Война в Украине - 28.02.2022
Первые кадры начала переговоров между представителями Украины и России в Гомельской области, 28 февраля. Подробности о развитии - в новостях DW.
-
Война в Украине - 28.02.2022
Переброска российской военной техники к границе с Украиной в районе Белгорода, 28 февраля. На фотографии - самоходная пушка 2С7 "Пион".
-
Война в Украине - 28.02.2022
Братья Виталий и Владимир Кличко в городской мэрии украинской столицы координируют оборону Киева, 27 февраля.
-
Война в Украине - 28.02.2022
Колонна российской техники около Иванкова движется в сторону украинской столицы. Спутниковая фотография, 27 февраля.
-
Война в Украине - 28.02.2022
Служащие сил безопасности в Киеве проверяют подозрительные легковые автомобили в ходе поисков предполагаемых диверсантов, 28 февраля.
-
Война в Украине - 28.02.2022
Спутниковая фотография аэропорта в Гостомеле под Киевом, где был уничтожен крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", 27 февраля.
-
Война в Украине - 28.02.2022
Вооруженные участники сил гражданской обороны в мэрии Киева.
-
Война в Украине - 28.02.2022
Горящий нефтяной склад под Киевом, 27 февраля.
-
Война в Украине - 28.02.2022
Младенец спит среди беженцев на вокзале во Львове, 28 февраля. Далее - фотографии акций солидарности и других важных событий, связанных с войной в Украине.
-
Война в Украине - 28.02.2022
Голуби мира - на антивоенной демонстрации, организованной в Кельне в понедельник, 28 февраля, вместо традиционного карнавального шествия. Изображение окровавленного голубя - на древке с флагом Российской Федерации.
-
Война в Украине - 28.02.2022
"Подавись!" - антивоенная композиция для акции протеста в Дюссельдорфе, 28 февраля.
-
Война в Украине - 28.02.2022
На антивоенную демонстрацию около Бранденбургских ворот в Берлине в воскресенье вышло свыше 100 тысяч человек. Акции в поддержку Украины проходили и проходят во многих городах страны.
-
Война в Украине - 28.02.2022
Исторический момент. Канцлер Германии Олаф Шольц выступает с правительственным заявлением в бундестаге о новом курсе в политике безопасности на фоне агрессии России против Украины, 27 февраля.
-
Война в Украине - 28.02.2022
Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук выражает поддержку послу Украины в Германии Андрею Мельнику на трибуне гостей в зале заседаний бундестага в воскресенье, 27 февраля. Большинство депутатов парламента приветствовали украинского посла, встав со своих мест, продолжительными аплодисментами.
-
Война в Украине - 28.02.2022
"Давайте строить мосты!" - надпись на подлежащем сносу и уже выведенном из эксплуатации мосту автобана A 45 в Германии.
-
Война в Украине - 28.02.2022
Ниагарский водопад на границе США и Канады - в цветах украинского флага, 27 февраля.
Автор: Николай Пермяков