Восемь стран призвали предоставить Украине перспективу членства в ЕС

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "подвергаются геноциду". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли ЕС и ООН. Запад обвинил его во лжи. Украина разорвала дипотношения с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации. Путин и Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. Президент РФ распорядился перевести ядерные силы страны в особый режим боевого дежурства, что вызвало осуждение США и НАТО. ЕС предоставит Украине летальное оружие. DW следит за развитием событий вторника, 1 марта (время московское).

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Главы восьми государств ЕС высказались за то, чтобы незамедлительно предоставить Украине перспективу членства в Евросоюзе. Они призвали придать Украине статус официального кандидата на вступление в ЕС и открыть переговорный процесс по этой теме. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном вечером в понедельник официальным представителем президента Чехии Милоша Земана. "В этот критический момент мы подчеркиваем нашу полную солидарность с Украиной и ее народом", - говорится в документе. Письмо подписали президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении.

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