СМИ: Лондон и Брюссель договорились о запрете на страхование нефтяных танкеров РФ

На 98-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 1 июня (время московское).

++00.45++

Многие немецкие предприятия не намерены возобновлять их бизнес в России в обозримом будущем, заявил исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс (Michael Harms) в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland. Однако, по словам Хармса, "некоторые компании сократили свой бизнес, но сохраняют возможность возвращения" на российский рынок. Он также отметил, что бизнес-потери в РФ хотя и болезненны, но не так уж значительны для немецких предприятий.

++00.15++



Частью шестого пакета санкций ЕС против России станет согласованный с Великобританией запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, сообщают The Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на британских и европейских чиновников и дипломатические круги. Москве будет закрыт доступ на основной страховой рынок Lloyd's of London, что способно резко ограничить ее возможности по нефтяному экспорту. Официального заявления британских властей по этому поводу еще не было, и с какого момента может вступить в силу такой запрет, пока неизвестно.

Хроника событий 31 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 31 мая 00.00 - 13.59 >>>

