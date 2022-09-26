Война в Украине будет стоить экономике 2,8 трлн долларов

На 215-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 26 сентября (время московское).

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный попал на обложку журнала Time, посвятившего украинскому военноначальнику большой материал. 49-летнего генерала в нем называют "одним из представителей нового поколения украинских лидеров, которые научились быть гибкими и делегировать решения командирам на местах". Руководство Залужного позволило украинской армии адаптироваться к действиям против РФ, указывает издание.

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Управляющий директор немецкого коммунального предприятия Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) Штефан Шаллер (Stefan Schaller) был освобожден от занимаемой должности в связи с тем, что в качестве наблюдателя принял участие в псевдореферендумах, проводимых Россией на оккупированных территориях Украины. Решение было принято единогласно на специальном заседании наблюдательного совета компании. "Поступок управляющего директора явно нарушает мировоззрение, моральные ценности и философию компании, которая решительно отвергает нарушения международного права и любые формы насилия", - подчеркнул председатель наблюдательного совета Юрген ван дер Хорст (Jürgen van der Horst).

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США предоставят Украине 457,5 млн долларов в качестве помощи в сфере безопасности. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Средства выделяются для содействия украинским правоохранительным органам и органам уголовного правосудия, говорится в заявлении.

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К пограничному пункту "Верхний Ларс" на границе России с Грузией выдвинулся БТР с сотрудниками ФСБ. Об этом сообщил в своем твиттере белорусский журналист Тадеуш Гичан. Как пояснили агентству РБК в Пограничном управлении ФСБ по Республике Северная Осетия, БТР направлен туда "на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну". Россияне, начиная с первых часов после объявления "частичной мобилизации", пытаются покинуть страну, направляясь в том числе и в Грузию, с которой у РФ безвизовый режим. На погранпереходе "Верхний Ларс" выстраивались многокилометровые пробки, в которых единовременно стояло более 2 тыс. автомобилей.

Кремль признал нарушения при "частичной мобилизации"

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На фоне многочисленных сообщений Кремль признал нарушения при "частичной мобилизации". "Действительно, есть случаи, когда указ нарушается.", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков агентству "Интерфакс". "Мы надеемся, что темпы устранения будут увеличиваться и все ошибки будут исправлены". Ответственность за организацию призыва лежит на губернаторах регионов и военкоматах на местах, напомнил он.

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Британская компания Skytrax исключила все российские авиакомпании из своего считающегося самым престижным в авиационной отрасли рейтинга лучших авиаперевозчиков 2022 года. Как сообщает avianews.com, в 2021 году крупнейший авиаперевозчик России "Аэрофлот" уверенно входил в рейтинг Skytrax ТОП-100 мировых авиакомпаний, а в подкатегории "Лучшие авиакомпании Восточной Европы" пять мест в первой десятке занимали российские авиаперевозчики.

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На фоне войны в Украине армия Польши предлагает всем гражданам возрасте от 18 до 65 лет пройти однодневный курс военной подготовки. Он включает в себя обращение с оружием, стрелковую подготовку, ближний бой и ориентирование на местности, сообщило Министерство обороны в Варшаве. В настоящее время польская армия насчитывает 110 000 солдат, плюс 30 000 мужчин и женщин в Службе внутренней безопасности. В будущем планируется увеличить численность до 250 000 профессиональных солдат и 50 000 сотрудников службы внутренней безопасности. Польша и Украина имеют общую границу протяженностью более 500 км.

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Полномасштабная война России против Украины до конца следующего года будет стоить мировой экономике 2,8 трлн долларов США. Как отмечают эксперты, опрошенные американским изданием The Wall Street Journal, нападение РФ на Украину привело к скачку цен на энергоносители, что вызвало снижение доходов домашних хозяйств и подорвало доверие деловых кругов. Война нарушила цепочки поставок, привела к нехватке продовольствия и других предметов первой необходимости.

Хроника событий 26 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 25 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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