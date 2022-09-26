Война в Украине будет стоить экономике в 2,8 трлн долларов

На 215-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 26 сентября (время московское).

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Полномасштабная война России против Украины до конца следующего года будет стоить мировой экономике в 2,8 трлн долларов. Как отмечают эксперты, опрошенные американским изданием The Wall Street Journal, нападение РФ на Украину привело к скачку цен на энергоносители, что вызвало снижение доходов домашних хозяйств и подорвало доверие деловых кругов. Война нарушила цепочки поставок, привела к нехватке продовольствия и других предметов первой необходимости.

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