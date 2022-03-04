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В Газе закрылась больница для онкобольных

Фил Бенг | Мохаммед аль-Халут
13 ноября 2023 г.

В секторе Газа закрылась единственная больница, которая лечила онкобольных. Их перевели в другую клинику, но она не специализируется на медицинских услугах по лечению рака. Многие больные в отчаянии и могут надеяться только на судьбу.

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