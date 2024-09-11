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Илья Пономарев заочно приговорен в РФ к 10 годам колонии

Даниил Сотников
11 сентября 2024 г.

Бывшего депутата Госдумы РФ Илью Пономарева в России обвинили в распространении военных "фейков" и "оправдании терроризма".

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Илья Пономарев
Илья ПономаревФото: Utro Fevralya

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заочно приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии по делу о распространении военных "фейков" и "оправдании терроризма". Приговор Пономареву вынес 2-й Западный окружной военный суд, сообщило в среду, 11 сентября, агентство ТАСС.

Прокурор требовал приговорить Пономарева к 14 годам лишения свободы. Политика обвинили в распространении военных "фейков" из-за двух трансляций форумов "Свободной России", а также интервью телеканалу "Настоящее время", напоминает издание "Медиазона".

"Оправданием терроризма" следствие сочло высказывание Ильи Пономарева "В России нужно создавать организованное сопротивление режиму". Пономарев, в частности, сказал о "правильности совершения различными лицами деятельности, направленной на поджигание военных комиссариатов, автомобилей с символикой Z", пишет "Медиазона".

Илья Пономарев был заочно арестован российским судом в августе 2022 года, позднее его объявили в международный розыск. Политик уехал из России летом 2014 года. В 2015 году он переехал в Украину и получил там украинское  гражданство.

 

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