Военный суд в Москве скрыл почти все дела о терроризме

Сейчас в картотеке 2-го Западного окружного военного суда содержатся 20 записей за весь текущий год. На самом деле их многократно больше.

С сайта 2-го Западного окружного военного суда в Москве исчезли сотни карточек по делам о "террористических" статьях уголовного кодекса РФ. Как сообщил в понедельник, 9 декабря, Telegram-канал "Осторожно, новости", в базе уголовных дел первой инстанции с начала сентября 2024 года осталось всего три карточки. Две из них связаны с обвинениями военнослужащих в государственной измене. "Осторожно, новости" отмечает, что на самом деле этот суд рассматривает многократно больше подобных дел. Именно в его юрисдикции находятся все дела о терроризме в Москве и центральной части России.

Какие дела остались на сайте суда

Как выяснила DW, по состоянию на утро вторника, 10 декабря, за весь текущий год в картотеке уголовных дел первой инстанции на сайте суда содержатся 20 записей. Из них по 12 уже вынесен приговор, одно возвращено прокурору. Семь дел открыты, причем в четырех из них в разделе о подсудимых указано, что "информация скрыта".

Открытые дела касаются терроризма (ст. 205 УК РФ), самовольного оставления части (ст. 337), госизмены (ст. 275), вождения в нетрезвом состоянии (ст. 264 ч. 4), присвоения и растраты имущества (ст.160 ч.4).

Записи удаляют вручную

Издание "Медиазона" подтверждает, что раньше уголовных дел в картотеке было в разы больше. По его сведениям, с сайта исчезли не менее 236 дел по "террористическим" статьям, поступивших в суд после 30 ноября 2023 года. Журналисты полагают, что записи удаляют вручную.

Оставшиеся в картотеке записи - лишь десятая часть всех дел, которые рассматривает суд, отмечает "Медиазона". Согласно ее данным, одна из пропавших карточек касается дела Евгении Беркович и Светланы Петрийчук. Еще месяц назад в картотеке скрыли их имена. Тогда пресс-служба суда завила "Медиазоне", что это вызвано техническим сбоем.