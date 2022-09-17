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Флаг НАТО (фото из архива)Фото: Olivier Matthys/AP/dpa/picture alliance
КонфликтыГлобальные темы

Военный комитет НАТО в Таллине обсуждает поддержку Украины

Екатерина Венкина
40 мин. назад

Президент Эстонии на открытии конференции Военного комитета НАТО призвал к дальнейшей поддержке Киева. Если конфликт в Украине будет заморожен, он останется гноящейся раной в сердце Европы, считает Алар Карис.

https://www.dw.com/ru/voennyj-komitet-nato-v-talline-obsuzdaet-podderzku-ukrainy/a-63157795

Конференция Военного комитета НАТО проходит в столице Эстонии. Одна из основных задач данного формата - имплементация решений, согласованных на саммите Североатлантического альянса в Мадриде. Президент Эстонии Алар Карис в пятницу, 16 сентября, в речи на открытии форума сосредоточился на ситуации в Украине и призвал к дальнейшей военной поддержке Киева перед лицом российской агрессии.

"Сейчас - самое время сделать так, чтобы Украина могла продолжать развивать первые успехи на поле боя", - отметил Карис. "Мы все знаем, что война еще далека от завершения. Это означает, что мы должны продолжать военную поддержку, чего бы это ни стоило. Неспособность воспользоваться украинскими успехами было бы большой ошибкой", - заявил глава эстонского государства.

По его мнению, в случае, если конфликт в Украине будет заморожен, он останется гноящейся раной в сердце Европы. "Он будет годами не давать нам выйти из цикла конфронтации с Россией", - подчеркнул Алар Карис. "С точки зрения европейской безопасности и стабильности - наиболее эффективной стратегией в отношении РФ по-прежнему является сдерживание - экономическое, политическое и военное", - уверен Карис.

Главы министерств обороны Финляндии и Швеции впервые принимают участие в конференции

На встрече в Эстонии также будут рассмотрены вопросы, касающиеся обучения инструкторами НАТО вооруженных сил в Ираке (NATO Mission Iraq, NMI) и работы Международных сил под руководством альянса (KFOR), отвечающих за обеспечение безопасности на территории Косово.

Главы министерств обороны Финляндии и Швеции Антти Кайкконен и Петер Хультквист в этом году впервые принимают участие в конференции в качестве приглашенных гостей. Форум продлится до 18 сентября. Председательствует на встрече глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Военный комитет собирается два раза в год на совещания глав оборонных ведомств в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, раз в год конференция проводится в одной из стран альянса.

Военные рекомендации Североатлантическому совету

Форум представляет основанные на консенсусе военные рекомендации Североатлантическому совету относительно реагирования на глобальные вызовы безопасности. Работу военного комитета обеспечивают постоянные военные представители стран в штаб-квартире НАТО. В его состав входят начальники штабов 30 стран - членов альянса.

На саммите НАТО в Мадриде в конце июня члены альянса договорились, в частности, что дислоцированный в Литве международный батальон НАТО будет расширен до подразделения размером с бригаду численностью от 3000 до 5000 военнослужащих под руководством Германии.

Международные батальоны НАТО в Литве - а также в других странах Балтии и в Польше - были развернуты в 2017 году на фоне растущих в регионе опасений в сфере безопасности после аннексии Россией Крыма.

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