Военных в РФ судили за резню в Волновахе

Южный окружной военный суд приговорил российских контрактников к пожизненному заключению по делу о массовом убийстве в Волновахе Донецкой области, сообщило издание "Коммерсант".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил российских контрактников Станислава Рау и Антона Сопова к пожизненному заключению по резонансному уголовному делу о массовом убийстве в Волновахе Донецкой области. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщило издание "Коммерсант".

Военные признаны виновными в "незаконном проникновении в жилище" и убийстве "более двух лиц, в том числе малолетних".

Убийство целой семьи

По версии следствия, в ночь на 28 октября 2023 года военнослужащие со спецавтоматами для бесшумной стрельбы проникли в частный дом семьи Капканец в Волновахе и убили девять человек.

Жертвами стали глава семьи Эдуард Капканец, его супруга Татьяна, сыновья Андрей и Александр, их жены Наталья и Екатерина, малолетние дети Андрея и Натальи - Анастасия и Никита, а таже родственник Дмитрий Хотинский.

Суд начал рассматривать дело в июле. Слушания проходили в закрытом режиме.Подсудимые вину не признали.

Российские войска сообщили о захвате на востоке Украины стратегически важного города Волноваха в марте 2022 года.