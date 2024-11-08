  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Выборы в США - 2024Война в УкраинеСитуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Военных в РФ судили за резню в Волновахе

Екатерина Венкина
8 ноября 2024 г.

Южный окружной военный суд приговорил российских контрактников к пожизненному заключению по делу о массовом убийстве в Волновахе Донецкой области, сообщило издание "Коммерсант".

https://p.dw.com/p/4moiE
Разрушения в Волновахе
Разрушения в Волновахе (фото из архива)Фото: Lev Fedoseyev/TASS/picture alliance

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил российских контрактников Станислава Рау и Антона Сопова к пожизненному заключению по резонансному уголовному делу о массовом убийстве в Волновахе Донецкой области. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщило издание "Коммерсант".

Военные признаны виновными в "незаконном проникновении в жилище" и убийстве "более двух лиц, в том числе малолетних".

Убийство целой семьи

По версии следствия, в ночь на 28 октября 2023 года военнослужащие со спецавтоматами для бесшумной стрельбы проникли в частный дом семьи Капканец в Волновахе и убили девять человек.

Жертвами стали глава семьи Эдуард Капканец, его супруга Татьяна, сыновья Андрей и Александр, их жены Наталья и Екатерина, малолетние дети Андрея и Натальи - Анастасия и Никита, а таже родственник Дмитрий Хотинский.

Суд начал рассматривать дело в июле. Слушания проходили в закрытом режиме.Подсудимые вину не признали.

Российские войска сообщили о захвате на востоке Украины стратегически важного города Волноваха в марте 2022 года.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Ясногородка в Киевской области

Украинские храмы. Разрушения и следы войны

Украинские храмы. Разрушения и следы войны

Фотографии из городов и сел Украины: Лукьяновки, Мариуполя, Ясногородки, Волновахи, Малина, Рудницкого и Харькова.
Религия2 апреля 2022 г.14 фото
Украинское кладбище в Харькове (архив)

Киев расследует массовое убийство пленных ВСУ солдатами РФ

Киев расследует массовое убийство пленных ВСУ солдатами РФ

Военные РФ подозреваются в "самой массовой казни" украинских военнопленных на линии фронта, заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.
Конфликты2 октября 2024 г.
Дорога в Буче с телами погибших

Годовщина освобождения Бучи: что говорят немецкие политики

Годовщина освобождения Бучи: что говорят немецкие политики

"Эти преступления не могут остаться безнаказанными", - заявил канцлер Олаф Шольц, напомнив о зверствах российских военных в оккупированном ими городке Буча в Киевской области.
Конфликты31 марта 2023 г.
Показать еще