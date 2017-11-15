Военные в Буркина-Фасо объявили о захвате власти

Устроившие мятеж военные в Буркина-Фасо заявили, что захватили власть в западноафриканской республике, отстранив президента Рока Марка Кристиана Каборе. Сообщение о переходе власти к военным за подписью подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы было зачитано в эфире национального телевидения в понедельник, 24 января.

Военные также объявили о роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции и закрытии сухопутных и воздушных границ страны. На территории страны введен комендантский час.

В заявлении говорится, что власть в стране переходит к ранее неизвестному "Патриотическому движению за охрану и восстановление" (MPSR). "MPSR, в состав которого входит вся армия, решило сегодня освободить президента Каборе от полномочий", - сообщили военные. Местонахождение Каборе неизвестно.

Мятежники отмечают ухудшение ситуации с безопасностью в стране, а также неспособность Каборе объединить народ и эффективно противостоять угрозам, в том числе со стороны исламистских группировок. По словам военных, захват власти был осуществлен без насилия, все задержанные находятся в безопасном месте.

Запад осуждает госпереворот

Ранее в понедельник африканские и западные государства осудили "попытку государственного переворота" в Буркина-Фасо, а Европейский Союз потребовал "немедленного" освобождения Каборе. Соединенные Штаты также призвали освободить президента и рекомендовали "представителям сил безопасности уважать конституцию и гражданское руководство Буркина-Фасо".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "решительно осуждает любые попытки захвата власти силой оружия", назвав произошедшее переворотом. На фоне противоречивых сообщений о местонахождении Каборе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал: "Мы теперь знаем, что президент Каборе находится под контролем военных". Он отметил, что ситуация "вызывает крайнее беспокойство".

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