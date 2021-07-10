Военные США подверглись обстрелу на востоке Сирии

Американские военные подверглись обстрелу непрямой наводкой на востоке Сирии. Как сообщило в субботу, 10 июля, агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Как уточняет Reuters, инцидент стал еще одним эпизодом в серии нападений на военнослужащих США в Ираке и Сирии за последние дни.

Правозащитники: в районе газового месторождения был слышен взрыв

В свою очередь агентство AFP передало, что минометная мина упала в районе газового месторождения, неподалеку от базы возглавляемой США коалиции, ведущей борьбу с террористической группировкой "Исламское государство".

По данным базирующегося в Лондоне Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), был слышен взрыв. По версии SOHR, за атакой могут стоять проиранские ополченцы.

Между тем сирийское арабское информагентство SANA уточнило, что атака произошла около газоперерабатывающего завода компании Conoco Inc. в Коноко (провинция Дейр-эз-Зор), используемого силами коалиции в качестве базы. Нападение имело место до полуночи по местному времени (совпадает с мск).

Серия нападений на военных США

Ранее, 7 июля, стало известно, что иракская военная база Айн-аль-Асад, которую используют силы международной антитеррористической коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу. Было разрушено несколько объектов.

Кроме того, отряды "Демократических сил Сирии" (SDF - альянс сирийской оппозиции и курдских формирований) отразили атаку близ сирийского нефтяного месторождения Эль-Омар (провинция Дейр-эз-Зор), где находится база военнослужащих США.

Наконец, международный аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане был атакован 6 июля с помощью беспилотника. Жертв и раненых не было. Около воздушной гавани также расположена американская военная база.

Смотрите также: