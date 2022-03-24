Военные преступления в Украине: обвинения в адрес России все громче (25.03.2022)

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В США и ЕС начался сбор доказательств преступлений в ходе "специальной военной операции", но шансов на суд - мало
У США и Европы есть доказательства того, что российские военнослужащие совершали военные преступления в Украине.
Рабочая группа при генпрокуратуре Швейцарии опросит украинских беженцев, чтобы собрать информацию о возможных военных преступлениях на их родине. Комиссия также займется расследованием случаев обхода санкций против РФ.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями понедельника, 21 марта.
Зеленский выступил по видеосвязи на внеочередном саммите НАТО. Байден пообещал более 1 млрд долларов на гуманитарную помощь Украине.
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