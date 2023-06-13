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Военное руководство Украины: ВСУ обороняются и наступают

Екатерина Венкина
26 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 14 июня.

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Украинские войска в районе города Орехов Запорожской области
БТР ВСУ под ХарьковомФото: Nicolas Cleuet/Le Pictorium/IMAGO

На 476-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 14 июня (время московское).

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, в рамках которого рассказал о ходе событий на фронте. "На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера. Есть определенные успехи, реализуем наши планы, двигаемся вперед", - написал Залужный в Telegram-канале.

 

Хроника событий 13 июня 14.00 - 23.59 >>>

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