Военное положение и другие события 238-го дня войны

На 238-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Путин ввел военное положение на аннексированных территориях Украины

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР", а также в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. "Главы" этих регионов наделены дополнительными полномочиями "для обеспечения безопасности". Военное положение вводится с 00.00 20 октября.

Вводимые меры предусматривают ограничение въезда, выезда и свободы передвижения, досмотр, ограничение выбора места жительства; комендантский час; военную цензуру в сфере коммуникаций; усиление секретности в государственных и местных органах; запрет митингов и забастовок; запрет общественных, международных или иностранных организаций, подрывающих безопасность страны; принудительные работы для нужд обороны, по восстановлению разрушенных объектов; изъятие частного имущества с последующей компенсацией и ряд других.

"Средний уровень реагирования"

Отдельным указом Путина вводится особый режим на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также в аннексированных Крыму и Севастополе. Здесь предполагается, в частности, усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; особый режим работы транспортных, коммуникационных, энергетических объектов; эвакуацию жителей; особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения; ограничение движения транспорта и его досмотр.

На территории Южного и Центрального федерального округов, включая Москву, вводится уровень повышенной готовности. Власти Москвы заверили, что это не повлияет на привычный ритм жизни москвичей.

Введение "военного положения" на аннексированных Россией территориях ничего не меняет ни для Украины, ни для ее вооруженных сил, заявил советник главы Офиса президента страны Михаил Подоляк. По его словам, эту меру "следует рассматривать лишь как псевдолегализацию мародерства и разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой". Для Украины это не меняет ничего: мы продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий", - написал Подоляк в своем микроблоге Twitter.

Российские ракетные удары

В Киеве прогремело не менее трех взрывов, в том числе в Троещины на левом берегу Днепра и в пригородах столицы Украины. Ракетные удары нанесены также по Винницкой области и Чернигову. По словам главы Запорожской администрации Александра Старуха, артиллерийские и ракетные удары в Запорожской области не утихали девять часов подряд. Погибли три жителя Орехова, известно о восьми раненых. Из-за российских обстрелов подстанции в Энергодаре население города и окрестных сел осталось без электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры украинских городов, поселков и сел. Как сообщает пресс-служба президента, такую задачу Зеленский поставил в ходе стратегического совещания по обеспечению безопасности на объектах энергетической инфраструктуры.

В Украине планируется создать Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. За принятие соответствующего решения в целом проголосовал 251 депутат Верховной рады, сообщил парламентарий Ярослав Железняк. По его словам, источником наполнения спецфонда будут национализированные средства и продажа национализированного имущества. Средства из него будут направляться на строительство общественных зданий, реконструкцию, капремонт объектов критической инфраструктуры, приобретение жилых помещений для временно перемещенных лиц и граждан, лишившихся недвижимости из-за боевых действий и т.п. "На армию деньги из него не выделяют, хотя я такое предложение вносил", - уточнил Железняк.

Бомбардировка инфраструктуры - военное преступление

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала российские удары по объектам энергетики и другой критической инфраструктуры в Украине военными преступлениями. Целенаправленные нападения на гражданскую инфраструктуру с явной целью лишить мужчин, женщин и детей воды, электричества и отопления предстоящей зимой - это чистый терроризм, заявила фон дер Ляйен в Европарламенте в Страсбурге.

В российском Белгороде снаряд попал в объект инфраструктуры, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, разрушения незначительные, которые не повлияют на работу энергообеспечения города.

Британская разведка: Военное руководство РФ все менее дееспособно

Спустя восемь месяцев после начала войны против Украины основные элементы российского военного руководства становятся все менее дееспособными, уверена британская военная разведка. По ее данным, на тактическом уровне обостряется нехватка младших офицеров, способных командовать недавно мобилизованными резервистами. При этом британское Минобороны указало на бойню на военном полигоне в Белгородской области, произошедшую, как предполагается, после оскорбительных комментариев офицера по отношению к новобранцам из числа этнических меньшинств. Проблемы с командованием на низших уровнях, по всей вероятности, ухудшают и без того низкий боевой дух и усугубляют отсутствие сплоченности во многих российских подразделениях, указало ведомство.

Минобороны Беларуси прокомментировало сообщения о массовой рассылке повесток для явки в военкоматы, заявив, что она проводится для "учета данных" и никак не связана с мобилизацией. В ведомстве утверждают, что проводится стандартная проверка исключительно "планового характера", которую планируется завершить до конца года. Минобороны заверяет, что никакие мобилизационные мероприятия в Беларуси не проводятся.

Российские военные потери

Число погибших в Украине российских военных превысило 66 тысяч, заявил Генштаб ВСУ. За минувшие сутки число убитых россиян увеличилось на 430 до 66 280 человек, указывается в сводке Генштаба. Кроме того, за сутки ВС РФ потеряли 6 танков (с начала войны - 2554), 15 артиллерийских систем (1637), 16 боевых бронированных машин (5235), 1 комплекс ПВО (189), 1 самолет (269), 10 БПЛА оперативно-тактического уровня (1286), 5 крылатых ракет (323), 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн (3999) и 2 единицы специальной техники (146), говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Все органы российских оккупационных властей Херсонской области, по словам главы "военно-гражданской администрации" Владимира Сальдо, перебираются на левый берег Днепра. По словам Сальдо, въезд на территорию области для гражданских лиц запрещается на семь дней. Исключение делается для получивших пропуск комендатуры и занимающихся обеспечением, снабжением и работой коммунальных органов. Позднее Сальдо уточнил, что ограничение на въезд будет касаться только правобережной части региона.

В Луганской области ВСУ отразили несколько атак российских сил, в частности, в направлении освобожденной в сентябре Белогоровки, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Россияне продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты, превращая их в пепел. Так, вчера они в очередной раз открыли огонь по Стельмаховке на Купянском направлении, Грековке, Надежде, Белогоровке и Новоегоровке на Лиманском направлении. На Бахмутском направлении противник оказывал огневое влияние из танков и артиллерии вдоль всей линии столкновения", - сообщил он.

Украина просит системы ПВО у Израиля

Украина официально запросила у Израиля системы противовоздушной обороны, которые позволили бы ей противостоять используемым Россией иранским ударным беспилотникам и - в будущем - баллистическим ракетам. Об этом сообщил американский интернет-портал Axios, опубликовав копию соответствующего письма украинского посольства в Израиле правительству этой страны. В документе в числе запрашиваемого Киевом вооружения названы системы Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling и Arrow Interceptor. Между тем министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна по-прежнему исключает поставки оружия Киеву. Ганц подчеркнул, что Израиль оказывает Украине только медицинскую и гуманитарную помощь и будет ограничиваться этим и впредь.

В рамках кругового обмена военной техникой между Грецией, Германией и Украиной Афины приступили к передаче Украине бронемашин БМП-1, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом в Киеве. "Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в наше войско и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны", - сказал Кулеба.

Украинские военные отправили на передовую еще 179 беспилотников, приобретенных в рамках инициатив по сбору средств "Армия дронов" и United24. По данным министерства цифровой трансформации Украины, 146 дронов Mavic 3 и 33 единицы Matrice RTK 300 будут распределены по всей линии фронта - на Херсонском, Донецком, Харьковском, Луганском, Запорожском направлениях, а также в приграничных областях на севере страны.

Иран направил инструкторов в Крым

Иран направил на аннексированный Россией полуостров Крым инструкторов, чтобы помочь российской армии решить проблемы с беспилотниками, закупленными у Тегерана, пишет издание The New York Times. По словам собеседников издания, многие иранские дроны после доставки находятся на российской военной базе в Крыму, на этом же объекте работают и инструкторы из Корпуса стражей исламской революции.

ЕС согласовал санкции против Ирана

Страны ЕС согласовали санкции против Ирана за поддержку России в войне в Украине. Они направлены против пяти физических лиц и трех организаций, ответственных за строительство и доставку иранских беспилотников в Россию. Скорее всего, в отношении них будут введены запреты на въезд и заморозка активов. Некоторые из фигурантов санкционного списка уже подпадают под ограничительные меры по другим причинам. Санкции должны были быть официально подтверждены в письменном виде в столицах стран Евросоюза - ожидается, что это будет сделано уже 20 октября. Штрафные меры вступят в силу санкции после опубликования в Официальном журнале ЕС.

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