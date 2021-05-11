Средневековый замок Фишеринг готовится к 750-летию (фото)

Людингхаузен • Много всего повидал на своем веку этот древний немецкий замок в регионе Мюнстерланд в земле Северный Рейн - Вестфалия. Водный замок Фишеринг (Burg Vischering) был заложен во второй половине XIII века для защиты земель Мюнстерского княжества-епископства. Позже стал родовым гнездом знатной вестфальской семьи Дросте цу Фишеринг (Droste zu Vischering), в чьей собственности находится до сих пор.

1271 - 2021

Был почти заново отстроен в XVI столетии. Является одним из самых старых и лучше всего сохранившихся средневековых замков на воде во всем здешнем регионе, богатом на такие достопримечательности. Первое письменное упоминание этого укрепления датировано 1271 годом - 750 лет назад. В замке как раз сейчас начинают отмечать этот внушительный юбилей. Главное торжественное мероприятие намечено на 13 августа.

Концерт в средневековом замке

На днях после долгого перерыва он вновь стал местом проведения концерта под открытым небом, когда и были сделаны эти фотографии информационного агентства dpa. Концерт состоялся в рамках местного пилотного проекта по восстановлению культурной жизни и послаблению коронавирусных ограничений с учетом профилактических мер.

Выступление дуэта гитаристов из соседнего Ноттульна смогли послушать около сотни зрителей - кончено, всего лишь капля в море истосковавшихся по живой музыке, но начало положено. Следующие концерты пройдут 22 и 29 мая.

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