 Вода, анклавы, земля: что Бишкек предложил Ташкенту и Душанбе? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 23.04.2021

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Мир

Вода, анклавы, земля: что Бишкек предложил Ташкенту и Душанбе?

В Кыргызстане снова протесты. На этот раз - против соглашения, достигнутого с Узбекистаном о разрешении территориальных проблем. О чем именно идет речь и какими могут быть последствия?

Здание Белого дома в Бишкеке

Здание Белого дома в Бишкеке

В середине апреля несколько десятков жителей Кара-Суйского района Ошской области Киргизии установили юрты возле Кемпир-Абадского водохранилища и потребовали приезда председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева. Именно он, будучи главой делегации от Бишкека, 24-25 марта в Ташкенте в рамках переговоров по разрешению спорных территориальных вопросов и проблем анклавов договорился с властями Узбекистана о передаче соседней стране 50 гектаров земли возле этого водохранилища в обмен на участок узбекской приграничной территории.

Почему жители киргизского приграничья протестуют против главы ГКНБ

Протесты продолжились и после того, как на место приехал глава ГКНБ. По сообщениям очевидцев, в него полетели камни, ему пришлось выслушать обвинения в том, что соглашение с Узбекистаном чиновники в Бишкеке готовили без учета мнений тех, кто живет у границы. Ташиеву удалось успокоить митингующих обещанием, что он снова отправится в Ташкент и постарается изменить условия соглашения так, чтобы Узбекистану отошел меньший участок земли возле воды, чем предусмотрено сейчас.

Доступ к воде - всегда был предметом спора между соседними республиками Центральной Азии

Доступ к воде - всегда был предметом спора между соседними республиками Центральной Азии

А в конце марта инициатива Ташиева по урегулированию другого территориального спора вызвала возмущение уже в Таджикистане. Напомним, что глава ГКНБ Кыргызстана заявил о возможности обменять таджикский анклав Ворух на киргизские земли в Баткенской области. Это вызвало шквал критики в отношении планов Бишкека в таджикских социальных сетях и в таджикской экспертной среде, а Эмомали Рахмон  9 апреля приехал в Ворух, где заявил, что вопрос об обмене Воруха на какую-либо другую территорию с киргизской стороной не обсуждался и обсуждаться не будет.

Столкновение политиков-популистов с приграничной реальностью

К каким последствиям для новой власти в Бишкеке могут привести ее инициативы в решении проблемы, которая десятилетиями не может быть урегулирована? По мнению сотрудницы Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment) протесты на юге Кыргызстана могут оказать серьезное политическое влияние на ситуацию во всем Кыргызстане.

Беате Эшмент

Беате Эшмент

Она напоминает, что известие о передаче властями республики участка приграничной территории Китаю было использовано в качестве претензии к Аскару Акаеву, и вскоре его власть пала. "Я вспоминаю и другую, вполне, казалось бы, безобидную ситуацию, когда двадцать лет назад пограничные посты во время холодов планировалось перенести ниже, в долину, чтобы пограничники не мерзли, но даже тогда это вызвало столь острую реакцию в обществе, что солдат оставили в горах.… Люди опасались, что перемещение погранпостов - это шаг к передаче части территории чужой стране", - рассказывает Беате Эшмент.

По ее оценке, то, что сейчас происходит - это первое столкновение политиков-популистов, Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева , с реальностью. "Заявить, что за три месяца спорные вопросы с соседями будут решены - это одно, а когда на деле приходится иметь дело с тонкостями самих проблем на местности и с особенностями восприятия людей, которые там живут, все оказывается намного сложнее. И нынешние протесты в Ошской области еще окажут воздействие на политическую ситуацию в самом Бишкеке", - считает немецкий эксперт.

С этим в целом согласна ее коллега из Центра исследований кризисных ситуаций (CSRC) Наталья Харитонова. Хотя она указывает на то, что в республике уже прошли местные выборы, уже население проголосовало за поправки в конституцию, которые формально очень сильно укрепили позиции президента Садыра Жапарова, а также его ближайшего окружения. В этом отношении, считает собеседница DW, поддержка Ташкента "в лице столь влиятельного в регионе политика, каким сейчас является президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, на политических весах в Бишкеке может получить больший вес, нежели недовольство жителей собственного приграничья".

Ташкентское соглашение по спорным территориям - тупик или шанс?

Иная точка зрения у Беате Эшмент. "Самое главное сейчас для Садыра Жапарова - это удержать власть, которая была взята не в ходе выборов. Поэтому для него внутриполитическая ситуация является приоритетом. Хотя, если взглянуть на ситуацию извне, то намного важнее в стратегическом плане было бы использовать уникальную возможность, которая сейчас возникла на переговорах с Узбекистаном - то соглашение, которое там было составлено в марте, предоставляет собой гениальное решение проблемы, существующей десятилетиями", - рассуждает она. Но, продолжает сотрудница ZOiS, население, по крайней мере, в Кыргызстане, к такому решению было не подготовлено властями, что привело к волнениям.

Наталья Харитонова

Наталья Харитонова

Эксперт по Центральной Азии признает, что соглашение между Бишкеком и Ташкентом, достигнутое в марте, действительно затрагивает интересы тех, кто живет в Кара-Суу. "И дело не в земле как таковой, а в инфраструктуре, в доступе к источникам воды. А, говоря жестко, из-за воды велись войны", - говорит Беате Эшмент. С другой стороны, она убеждена: самое главное, что необходимо для разрешения в регионе территориальных проблем с приграничными районами - это готовность к компромиссам. "При этом в Узбекистане ситуация иная, нежели в Кыргызстане, там тоже не все в приграничье с мартовским решением согласно, но население само не столь легко выходит на протесты против собственных властей, так что провести в жизнь пункты соглашения Ташкенту проще, нежели Бишкеку", - подчеркивает собеседница DW.

Сможет ли Бишкек договориться с Душанбе по вопросам спорных территорий?

"Киргизско-узбекские и киргизско-таджикские приграничные споры еще с ранних пост-советских времен были приблизительно одинаково остры. Но с приходом в Узбекистане к власти Шавката Мирзиёева появился, по крайней мере, шанс снизить их остроту, и этот шанс Бишкек пробует сейчас использовать. Хотя Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев, которым нужен быстрый успех, поторопились им воспользоваться и, возможно, из-за этого его упустили", - аргументирует сотрудница ZOiS.

Гораздо хуже ситуация с узлом таджико-киргизских противоречий, связанных с приграничными территориями. "Я не вижу для киргизской стороны возможностей продвинуться в разрешении проблем. С таджикской стороны, и при Эмомали Рахмоне, нет никакой готовности к компромиссу и даже готовности его обсуждать", - констатирует немецкий эксперт.

Наталья Харитонова, в свою очередь, видит возможность в международном посредничестве и привлечении средств специальных фондов, из которых жителям приграничья были бы выплачены компенсации в случае переселения, и осуществлено кардинальное улучшение инфраструктуры водопользования и транспортного сообщения на обмениваемых территориях. Однако Беате Эшмент смотрит на такую перспективу скептически, поскольку Кыргызстан пару лет назад принял закон, согласно которому национальное право имеет приоритет над международным. "Участие международных организаций в разрешении территориальных споров там не может иметь надежной правовой основы и может видеться только как посредничество, которое, впрочем, тоже может быть там воспринято как вмешательство в местные дела. Ключ к решению - все же убедить население, что так, на пороховой бочке, больше жить не следует", - убеждена эксперт из Германии.

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    Автор: Григорий Аросев


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