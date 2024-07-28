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Во втором районе Челябинской области введен режим ЧС

Кирилл Шестаков
28 июля 2024 г.

В Саткинском городском поселении объявлен режим ЧС из-за повышения уровня воды в водоемах. В зоне подтоплений - 50 домов, сообщает местный Telegram-канал.

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Вид на Челябинск
Вид на ЧелябинскФото: Donat Sorokin/ITAR-TASS/imago images

В Саткинском городском поселении Челябинской области введен режим ЧС из-за подтопления жилых домов в связи с резким повышением уровня воды в водоемах. Об этом сообщилв воскресенье, 28 июля, глава поселения Александр Глазков в своем Telegram-канале. В зоне подтопления находятся 50 домов, в которых проживают 121 человек, пишет местный канал "Саткинский рабочий". Саткинское городское поселение находится в 176 км от Челябинска.

"Вчера на территории Саткинского городского поселения ввели режим повышенной готовности, а сегодня из-за подтопления жилых домов старой части города ввели режим ЧС", - написал Глазков. Помимо старой части Сатки, частично подтоплены дома в поселке Межевой и других населенных пунктах района, отметил он. Кроме того, "повсеместно" пострадало "много мостов через водоемы". На одном участке река Каменка размыло грунт под дорожным покрытием и саму дорогу, сообщил Глазков. 

Прорыв дамбы в Карабашском округе

26 июля после порыва дамбы на Киалимском водохранилище объявили режим ЧС в Карабашском округе Челябинской области. Частичное разрушение дамбы произошло в связи с резким поднятием уровня воды из-за продолжительных ливней, сообщили местные власти. В зоне подтопления оказались села Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево и Сактаево. Их общая численность населения составляет около 200 человек.

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