Во всем мире потрясены нападением на Салмана Рушди

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
По данным агента Рушди, писатель может потерять глаз и подключен к аппарату ИВЛ. Нападение на знаменитого писателя резко осудили, среди прочего, в США, Франции, Германии и ООН.
После жестокого нападения в штате Нью-Йорк знаменитый британский писатель Салман Рушди находится в тяжелом состоянии в больнице и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. "Новости нехорошие. Салман, скорее всего, потеряет один глаз, нервы на его руке перерезаны, печень повреждена ножом", - заявил в пятницу, 12 августа его агент Эндрю Уайли.
Покушение на 75-летнего Рушди вызвало шок в Соединенных Штатах и во всем мире. В частности, нападение на писателя резко раскритиковал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Насилие ни в коем случае не является ответом на слова, которые сказаны или написаны другими в их праве на свободу слова и выражения мнений", - заявил его представитель Стефан Дюжаррик. Глава ООН пожелал писателю скорейшего выздоровления.
В Вашингтоне решительно осудили нападение на Рушди, назвав его "неприемлемой атакой". "Этот акт насилия ужасен", - заявил советник президента Соединенных Штатов по вопросам безопасности Джейк Салливан. Вся администрация США молится о скорейшем выздоровлении писателя, отметил он и поблагодарил граждан и сотрудников экстренных служб, которые оказали помощь пострадавшим в результате нападения.
Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон написал в Twitter, что Рушди "на протяжении 33 лет олицетворял собой свободу и борьбу с мракобесием" и "стал жертвой трусливой атаки, осуществленной силами ненависти и варварства". "Его борьба - это наша борьба", - подчеркнул он и добавил, что Запад "сейчас как никогда находится на его стороне".
Председатель писательской ассоциации PEN America Сюзанн Носсел заявила, что "не знает подобного случая публичного нападения на писателя на американской земле". "Мы надеемся и горячо верим, что этот незаменимый голос невозможно заставить замолчать", - написала она. В свою очередь, писатель Стивен Кинг выразил надежду, что "с Салманом Рушди будет все в порядке".
Министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth) заявила о посягательстве на свободу литературы и мысли. Кровь Рушди - не только на руках нападавшего, "но и в особенности на руках иранского режима, который по сей день не отказывается от ужасной фетвы против него", - подчеркнула она.
12 августа Салман Рушди получил ножевое ранение в шею в результате нападения на него на сцене перед началом выступления в Институте Чаутоква в штате Нью-Йорк. Нападавший - 24-летний мужчина - был схвачен посетителями мероприятия и передан полиции, его мотивы пока неизвестны. Рушди был доставлен на вертолете в больницу. Интервьюер получил легкую травму головы. По всей видимости, злоумышленник действовал в одиночку.
Роман Рушди "Сатанинские стихи", написанный в 1988 году, вызвал негодование у многих мусульман, увидевших в книге оскорбление пророка Мухаммеда. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. За голову Рушди в Иране было объявлено многомиллионное вознаграждение. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В течение нескольких лет Рушди находился под постоянной охраной агентов Скотленд-Ярда. В 2002 году британское правительство получило от Ирана негласные гарантии безопасности писателя, и охрана была снята.
Смотрите также: