Во всем мире потрясены нападением на Салмана Рушди

После жестокого нападения в штате Нью-Йорк знаменитый британский писатель Салман Рушди находится в тяжелом состоянии в больнице и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. "Новости нехорошие. Салман, скорее всего, потеряет один глаз, нервы на его руке перерезаны, печень повреждена ножом", - заявил в пятницу, 12 августа его агент Эндрю Уайли.

Покушение на 75-летнего Рушди вызвало шок в Соединенных Штатах и во всем мире. В частности, нападение на писателя резко раскритиковал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Насилие ни в коем случае не является ответом на слова, которые сказаны или написаны другими в их праве на свободу слова и выражения мнений", - заявил его представитель Стефан Дюжаррик. Глава ООН пожелал писателю скорейшего выздоровления.

В Вашингтоне решительно осудили нападение на Рушди, назвав его "неприемлемой атакой". "Этот акт насилия ужасен", - заявил советник президента Соединенных Штатов по вопросам безопасности Джейк Салливан. Вся администрация США молится о скорейшем выздоровлении писателя, отметил он и поблагодарил граждан и сотрудников экстренных служб, которые оказали помощь пострадавшим в результате нападения.

Берлин: Кровь Рушди - и на руках иранского режима

Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон написал в Twitter, что Рушди "на протяжении 33 лет олицетворял собой свободу и борьбу с мракобесием" и "стал жертвой трусливой атаки, осуществленной силами ненависти и варварства". "Его борьба - это наша борьба", - подчеркнул он и добавил, что Запад "сейчас как никогда находится на его стороне".

Председатель писательской ассоциации PEN America Сюзанн Носсел заявила, что "не знает подобного случая публичного нападения на писателя на американской земле". "Мы надеемся и горячо верим, что этот незаменимый голос невозможно заставить замолчать", - написала она. В свою очередь, писатель Стивен Кинг выразил надежду, что "с Салманом Рушди будет все в порядке".

Министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth) заявила о посягательстве на свободу литературы и мысли. Кровь Рушди - не только на руках нападавшего, "но и в особенности на руках иранского режима, который по сей день не отказывается от ужасной фетвы против него", - подчеркнула она.

Нападение на Салмана Рушди

12 августа Салман Рушди получил ножевое ранение в шею в результате нападения на него на сцене перед началом выступления в Институте Чаутоква в штате Нью-Йорк. Нападавший - 24-летний мужчина - был схвачен посетителями мероприятия и передан полиции, его мотивы пока неизвестны. Рушди был доставлен на вертолете в больницу. Интервьюер получил легкую травму головы. По всей видимости, злоумышленник действовал в одиночку.

Роман Рушди "Сатанинские стихи", написанный в 1988 году, вызвал негодование у многих мусульман, увидевших в книге оскорбление пророка Мухаммеда. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. За голову Рушди в Иране было объявлено многомиллионное вознаграждение. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В течение нескольких лет Рушди находился под постоянной охраной агентов Скотленд-Ярда. В 2002 году британское правительство получило от Ирана негласные гарантии безопасности писателя, и охрана была снята.

Смотрите также:

Санкции США против Ирана - хроника противостояния США ввели новые санкции против Ирана 5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния США вышли из соглашения по Ирану 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Иран соблюдал условия сделки До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Какие санкции вступили в силу После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния ЕС сожалеет о новых санкциях США Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Иран намерен продолжать торговлю нефтью Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Угрозы Тегерана на фоне санкций США Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Введение санкций привело к протестам Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста. Автор: Наталья Позднякова

