Во Внукове задержали чеченку, бежавшую в ФРГ от насилия

В московском аэропорту Внуково задержали 19-летнюю чеченку Селиму Исмаилову. Об этом в понедельник, сообщили в правозащитном проекте "Марем" . Она бежала от регулярных побоев отца и хотела улететь в Германию, где росла. Однако ее задержали якобы за кражу 85 000 рублей у родственницы по отцовской линии и, по словам правозащитников, хотят передать чеченской полиции.

Семья Селимы переехала из Чечни в Германию, когда ей было 12 лет. В ФРГ девушка обращалась в ведомство по делам молодежи, жалуясь на насилие в семье, но под давлением родителей отказалась от своих слов. В 2021 году отец увез Селиму в Чечню. По словам Селимы, отец часто избивал ее и даже угрожал убить. Сам отец работал в Германии, возвращаясь в Россию лишь иногда.

Правозащитники: Селиму Исмаилову хотят передать чеченским полицейским

Центр защиты пострадавших от домашнего насилия помог Селиме 5 марта бежать из Чечни. Девушка написала заявление о том, что ушла добровольно и искать ее не нужно. Селима несколько месяцев находилась в убежище, ожидая документов для переезда.

По словам юриста правозащитной организации Софьи Русовой, сейчас московские правоохранители намерены передать Селиму полицейским, которые в течение дня должны прибыть для этого из Чечни.

Проект "Марем"

Правозащитный проект "Марем" - это волонтерская инициативная группа, основанная летом 2020 года правозащитницей Светланой Анохиной. Проект носит имя Марем Алиевой, которая стала жертвой физического и психологического насилия со стороны своего мужа и пропала без вести в 2015 году.

Проект "Марем" помогает женщинам из Дагестана и других республик Северного Кавказа, здоровье и жизнь которых находятся под угрозой по причине домашнего насилия.

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