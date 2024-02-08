Во Владивостоке отменили концерт Кристины Орбакайте

Решение об отмене концерта после требований мэра города и активистов приняли организаторы и концертный зал. Ранее градоначальник просил отменить и концерт Дианы Арбениной.

Концерт заслуженной артистки России певицы Кристины Орбакайте во Владивостоке, который был запланирован на 19 марта, отменен. Об этом в четверг, 8 февраля, со ссылкой на концертную площадку Fesco Hall сообщает ТАСС. Отмечается, что решение об отмене было принято совместно организаторами и руководством зала.

Кроме того, по словам собеседника ТАСС, концерт певицы Дианы Арбениной, запланированный на другой площадке в городе, также может быть отменен.

Концерты Орбакайте и Арбениной во Владивостоке попросил отменить мэр города

Накануне мэр Владивостока Константин Шестаков обратился к организаторам концертов Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной в городе с просьбой об их отмене. Как сообщает ТАСС, основанием для этого стало обращение движения "Культурный фронт России" с соответствующей просьбой.

Ранее пресс-служба мэрии Владивостока заявляла, что власти города не собираются препятствовать проведению концерта Орбакайте, а публика "самостоятельно решает, идти на концерт или нет, пользуясь своим конституционным правом".

Концерты Кристины Орбакайте отменили уже в четырех городах России

Концерты Орбакайте, которые должны были состояться 7 марта в Красноярске, 13 марта в Улан-Удэ и 14 марта в Иркутске, также были отменены. Официально о причинах отмен организаторы не сообщали, но предполагается, что они могут быть связаны с недовольством членов организации российских ветеранов "Боевое братство".

Члены организации недовольны тем, что Орбакайте сохраняет гражданство страны, "которая сейчас выступает против России и развязывает конфликты", живет в США и ездит в РФ "только зарабатывать". Кроме того, в январе "Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций" потребовал отменить концерты Орбакайте в Благовещенске 15 и 16 марта.

Кристина Орбакайте не высказывала свою позицию по поводу войны России против Украины. Однако ее мать, Алла Пугачева, публично критиковала действия российских властей.

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