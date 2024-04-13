В здание администрации Владимира бросили коктейли Молотова

Во Владимире мужчина бросил коктейли Молотова в здание областной администрации. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщили российские СМИ.

Как пишет Telegram-канал Mash, нападавший имел при себе как минимум две бутылки с зажигательной смесью. Утверждается, что он целился в окно здания, но не попал, в результате емкость с зажигательной смесью упала рядом. Shot публикует кадры, на которых видно, как неизвестный кидает коктейли Молотова в здание областной администрации, после чего раздаются взрывы.

ТАСС также писал, что в результате атаки загорелся автомобиль у здания областного правительства. В региональном МЧС сообщили агентству, что пожар был потушен. По информации Mash, речь идет о Hyundai Creta, принадлежащей главе управления профилактики коррупционных правонарушений Инне Дыровой.

Местные власти подтвердили произошедшее, написав об "инциденте" у здания правительства Владимирской области. По их словам, нападавший "пытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью". В областной администрации заявили, что злоумышленник задержан, никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.