Во многих регионах Украины сообщают о взрывах и работе ПВО

На 285-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 5 декабря (время московское).

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Как сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух, в результате российского ракетного обстрела села Новософиевка Запорожского района повреждены частные дома мирных жителей. "По предварительной информации, двое погибших и трое раненых (из них один ребенок 2021 г.р.)", - написал он в Telegram.

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Аварийные отключения электричества начались по всей Сумской области, в некоторых районах Кривого Рога и в Одессе, сообщил УНИАН. Кроме того, в Одессе прервано водоснабжение, сообщила компания "Инфоксводоканал". После одного из взрывов в этом городе возник сильный пожар.

В Молдове заявили о сбоях в электроснабжении

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Молдавское агентство Moldova Liberă передает о сбоях в подаче электроэнергии по всей стране. Компания Moldelectrica сообщила в Facebook о нарушениях в энергосистеме Молдовы и допустила возможность отключений электричества.

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В Офисе президента Украины заявили о новом российском обстреле Украины. "Враг снова атакует ракетами территорию Украины. Пожалуйста, проверьте на карте, где рядом с вами есть Пункты несокрушимости. Там при необходимости вы можете согреться, зарядить телефоны и воспользоваться интернетом. Мы сильны и готовы к любым угрозам", - написал в Telegram советник главы ОПУ Кирилл Тимошенко. По его данным, в результате обстрела села Новософиевка Запорожской области разрушены несколько частных домов, погибли два человека и еще два ранены.

Во многих регионах Украины сообщают о взрывах и работе ПВО

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В Киевской области работает ПВО, сообщил в Telegram руководитель ОВА Алексей Кулеба. "Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Повышенная опасность - движение ракет в сторону области", - написал он и призвал жителей следить за информацией из официальных источников, ничего не фотографировать и не выкладывать в интернет. Телеканал "Суспильне" со ссылкой на своих корреспондентов сообщил о взрывах в Одессе и Одесской области, а также в Николаеве.

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"Украинские железные дороги" сообщили о нескольких задержках в движении поездов, произошедших в результате прерывания электроснабжения. Задержаны поезда №712 Киев - Краматорск и №111 Киев - Изюм, указывается в Telegram-канале "Укрзализныци" .

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В "Укрэнерго" сообщили о сохранении дефицита в энергосистеме Украины и по-прежнему сложной ситуации с энергоснабжением. "В течение выходных благодаря увеличению мощности атомных электростанций и традиционному для субботы-воскресенья снижению потребления удалось применять минимальный объем аварийных отключений. На утро понедельника диспетчерский центр "Укрэнерго" фиксирует рост объемов потребления электроэнергии. Это связано как с началом рабочей недели, так и с ощутимым понижением температуры почти по всей стране", - заявила пресс-служба компании . В "Укрэнерго" напомнили, что в результате российских ракетных ударов украинская энергосистема потерпела существенные поражения, ремонтные бригады круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования.

Взрывы в ряде регионов Украины

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Украинские СМИ сообщают о взрывах в ряде украинских регионов. По данным телеканала "Суспильне", взрывы прозвучали в контролируемой россиянами Голой Пристани Херсонской области, Кременчуге, Запорожье и Черкасской области. В Полтавской области сработала ПВО, заявил глава ОГА Дмитрий Лунин.

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В Офисе президента Украины прокомментировали взрывы на двух российских аэродромах в Саратовской и Рязанской областях. "Земля круглая. Это открыл еще Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета", - написал советник главы ОПУ Михаил Подоляк в Twitter .

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В Кремле сообщили о готовящемся ответе на введение Западом потолка цен на российскую нефть. "Решение готовится. Понятно, очевидно одно. Никаких "потолков" мы признавать не будем", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во всей Украине, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога

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Воздушной тревогой охвачена вся территория Украины, кроме аннексированного Крыма. Глава Одесской ОГА Максим Марченко сообщил, что РФ осуществила пуски ракет. "Прошу жителей области не игнорировать воздушную тревогу и немедленно пройти в укрытие", - написал он в Telegram. Руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким заявил о замеченных в воздухе крылатых ракетах. Глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин сообщил, что в области работает ПВО.

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По данным Центра национального сопротивления (ЦНС) Украины, Кремль намеревается усовершенствовать систему учета военнообязанных, что связано с планами новой волны мобилизации и выявлением множества недостатков в работе военкоматов в ходе первого этапа. Новая система учета будет соотнесена с базами ГИБДД, федеральной миграционной службы (ФТС), систем обязательного пенсионного и медицинского страхования РФ (СНИЛС и ОМС), а Росреестра, сообщили в Киеве. Работодателей в России заставят информировать военкоматы о военнообязанных работниках, а уклоняющимся от мобилизации и отказывающимся предоставить необходимые данные для реестра не будут предоставлять государственные услуги, - указывается в заявлении . Кроме того, по данным ЦНС, власти будут следить за каждым шагом военнообязанных, что позволит мобилизовать проживающих не по месту регистрации. Военнообязанным также запретят выезд за границу, заявил ЦНС.

С аналогичным заявлением выступило Главное управление разведки (ГУР ) Минобороны Украины. По данным спецслужбы, новая система учета военнообязанных в РФ начнет работу еще до начала февраля 2023 года.

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На большей части территории Украины, за исключением нескольких западных областей и Крыма, объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствует онлайн-карта воздушных тревог. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил об угрозе новых ракетных ударов и призвал людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В Киеве призвали уже сейчас готовиться к поражению России

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении очередного "высокопоставленного" пособника россиян в освобожденном Херсоне. "Злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного РФ "международного расчетного банка", который открывал свои "отделения" в оккупированных районах юга Украины", - сообщила пресс-служба ведомства. По данным СБУ , именно через это учреждение глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо пытался создать "рублевую зону", открыв в захваченном украинском регионе более 200 банковских "представительств" РФ и используя при этом аналогичный опыт в захваченных районах Донецкой и Луганской областей.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество готовиться к поражению России в войне, которую она развязала против его страны. "Уважаемые политики, эксперты, представители СМИ и научных кругов за рубежом. Я знаю, что некоторым из вас трудно представить украинскую победу, но мы на пути к ней. Лучше уже сейчас готовиться к поражению России, а не пытаться объяснить, почему Украина не может или не должна победить", - написал он в Twitter .

Хроника событий 5 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 4 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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