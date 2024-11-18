  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

Во многих областях Украины запланированы отключения света

Сергей Ромашенко
18 ноября 2024 г.

Отключения электроэнергии будут продолжаться весь понедельник, 18 ноября, почти по всей Украине. Это вызвано повреждением энергообъектов во время недавней массированной российской атаки.

https://p.dw.com/p/4n60M
Разрушения в результате российских ударов по Украине
Разрушения в результате российских ударов по УкраинеФото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/Handout/REUTERS

Почти по всей Украине в понедельник, 18 ноября, запланировано вынужденное применение мер ограничения энергопотребления. С 6.00 до 22.00 в стране будут одновременно действовать две очереди отключений. Это вызвано повреждением энергообъектов в результате российской массированной ракетной атаки, сообщила накануне вечером компания "Укрэнерго". Лишь в трех западных областях - Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской - графики отключения были отменены.

В сообщении "Укрэнерго" отмечалось, что энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно скорее вернуть поврежденное оборудование в работоспособной состояние. Жителей Украины призвали не включать одновременно сразу несколько мощных электроприборов.

Ограничения света по очередям

Потребители в каждой области Украины, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Если облэнерго применяет одну очередь графиков отключений, то это означает 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов и четыре очереди - более 12 часов ограничений. Пути распределения этой нагрузки и продолжительность очередей находятся в компетенции облэнерго.

 В результате массированной российской атаки с применением ракет и дронов в ночь на 17 ноября в Украине был первоначально введен режим экстренных отключений электроэнергии, но позднее он был отменен.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Последствия удара по Львову 3 сентября 2024 года

Трагическая неделя: ракетные удары РФ по украинским городам

Трагическая неделя: ракетные удары РФ по украинским городам

В первые дни сентября Россия нанесла одни из самых смертоносных ракетных ударов по украинским городам за годы войны. DW собрала фотографии, на которых видны последствия атак.
Общество5 сентября 2024 г.11 фото
external

Немецкий политолог - о том, что ждет Украину при Трампе

Немецкий политолог - о том, что ждет Украину при Трампе

Как выборы в США изменят будущее Украины. В берлинской студии DW эксперт Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд и ведущая DW Ольга Тихомирова.
Политика17 ноября 2024 г.14:58 мин.