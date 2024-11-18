Во многих областях Украины запланированы отключения света

Отключения электроэнергии будут продолжаться весь понедельник, 18 ноября, почти по всей Украине. Это вызвано повреждением энергообъектов во время недавней массированной российской атаки.

Почти по всей Украине в понедельник, 18 ноября, запланировано вынужденное применение мер ограничения энергопотребления. С 6.00 до 22.00 в стране будут одновременно действовать две очереди отключений. Это вызвано повреждением энергообъектов в результате российской массированной ракетной атаки, сообщила накануне вечером компания "Укрэнерго". Лишь в трех западных областях - Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской - графики отключения были отменены.

В сообщении "Укрэнерго" отмечалось, что энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно скорее вернуть поврежденное оборудование в работоспособной состояние. Жителей Украины призвали не включать одновременно сразу несколько мощных электроприборов.

Ограничения света по очередям

Потребители в каждой области Украины, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Если облэнерго применяет одну очередь графиков отключений, то это означает 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов и четыре очереди - более 12 часов ограничений. Пути распределения этой нагрузки и продолжительность очередей находятся в компетенции облэнерго.

В результате массированной российской атаки с применением ракет и дронов в ночь на 17 ноября в Украине был первоначально введен режим экстренных отключений электроэнергии, но позднее он был отменен.