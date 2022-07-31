 Во Франкфурте прошли обыски у полицейских, подозреваемых в экстремизме | Новости из Германии о Германии | DW | 31.07.2022

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Германия

Во Франкфурте прошли обыски у полицейских, подозреваемых в экстремизме

Пятеро полицейских, у которых прошли обыски, подозреваются в экстремистской деятельности. Среди них есть и высокопоставленные сотрудники полиции.

Световая проекция на входе в Управление полиции Франкфурта стала акцией художников в знак протеста против правоэкстремистской деятельности в полиции (фото 2021 года)

Световая проекция на входе в Управление полиции Франкфурта стала акцией художников в знак протеста против правоэкстремистской деятельности в полиции (фото 2021 года)

Сотрудники полиции Франкфурта-на-Майне вновь привлекли внимание прокуратуры: в ходе расследования на предмет экстремистской деятельности обнаружилось, что комментарии, опубликованные в их групповом интернет-чате, идут вразрез с Основным законом ФРГ. Прокуратура Франкфурта и Управление уголовной полиции федеральной земли Гессен объявили о проведении обысков у пяти сотрудников Франкфуртского управления полиции. Как сообщили оба ведомства в субботу, 30 июля, в совместном пресс-релизе, среди тех, кто находится под следствием, есть и высокопоставленные полицейские. Все пятеро сотрудников полиции отстранены от работы.

Не первый скандал в полиции Франкфурта

Полиция Франкфурта-на-Майне и в прошлом неоднократно оказывалась в центре скандалов. Так, совсем недавно, в апреле 2022 года, прокуратура выдвинула обвинения против нескольких ее сотрудников, которые, как утверждается, делились в своей чат-группе фотоснимками и видеозаписями нацистского характера, а также подстрекательскими материалами. Сообщается и о том, что они порочили инвалидов, евреев, мусульман, людей с темным цветом кожи.

К данному делу имеет отношение и разразившийся около двух лет назад скандал, связанный с рассылкой по всей Германии электронных писем с угрозами, которые были адресованы общественным деятелям, представителям СМИ и политикам, в том числе депутатам ландтага Гессена и бундестага. Под этими посланиями фигурировала подпись в виде аббревиатуры "NSU 2.0", намекающая на неонацистскую группировку "Национал-социалистическое подполье" (NSU). Следователи полагают, что  преступник, которым оказался некий 53-летний безработный, при отправке посланий мог пользоваться инсайдерской информацией, полученной из полицейских кругов. В прошлом году во Франкфурте даже был расформирован полицейский спецназ – в том числе из-за контента правоэкстремистского толка в его чатах.

Серьезные обвинения

В новом деле ордера на обыск были выданы в том числе на основании результатов расследований в чат-группах в мессенджерах. В итоге, помимо прочего, были изъяты несколько мобильных телефонов, сообщили в органах власти. Согласно обнародованной информации, один сотрудник полиции в настоящее время находится под следствием по подозрению в использовании символики антиконституционных организаций. Еще три офицера обвиняются в воспрепятствовании правосудию при исполнении служебных обязанностей, а один офицер подозревается в нарушении служебной тайны.

По словам нового начальника полиции Франкфурта-на-Майне Штефана Мюллера (Stefan Müller), в сложившейся ситуации речь идет о "пощечине всем сотрудникам полиции, которые каждый день образцово и безупречно выполняют свои обязанности".

Расследование об экстремистской деятельности сотрудников полиции Франкфурта-на-Майне продолжается.

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    Автор: Сюзанна Кордс, Ольга Капустина


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