 Во Франкфурте-на-Майне неизвестный напал с ножом на прохожих | Новости из Германии о Германии | DW | 26.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Во Франкфурте-на-Майне неизвестный напал с ножом на прохожих

Неизвестный мужчина близ главного вокзала Франкфурта-на-Майне ранил ножом нескольких человек. Он задержан, начато расследование.

Франкфурт-на-Майне

Франкфурт-на-Майне

Неизвестный мужчина близ главного железнодорожного вокзала в центре Франкфурта-на-Майне напал с ножом на прохожих и ранил нескольких человек. Спустя короткое время нападавший был задержан, опасности больше не существует, сообщила полиция во вторник, 26 января.

Нападение произошло около 9 часов утра (11 часов мск). О деталях инцидента пока не сообщается в связи с продолжающимся расследованием. 

По данным телекомпании Hessischer Rundfunk, некоторые из пострадавших получили тяжелые ранения, однако угрозы для их жизни нет.

Смотрите также: 

  • демонстранты Blockupy

    Протесты Blockupy: Франкфурт в огне

    Против "политики жесткой экономии"

    Около 10 тысяч демонстрантов собрались 18 марта 2015 года во Франкфурте-на-Майне в рамках движения Blockupy, чтобы выразить протест против проводимой Европейским центробанком "политики жесткой экономии, ведущей к обнищанию населения стран Европы".

  • новое здание ЕЦБ

    Протесты Blockupy: Франкфурт в огне

    Почему сегодня?

    18 марта 2015 года прошла церемония открытия нового офиса ЕЦБ, строительство которого обошлось в 1,3 миллиарда евро. "Это здание - символ лучшего, чего совместными усилиями может достичь Европа", - заявил председатель ЕЦБ Марио Драги. У демонстрантов иной взгляд на символический смысл строительства нового здания.

  • дым в небе над Франкфуртом

    Протесты Blockupy: Франкфурт в огне

    Один из "тройки"

    ЕЦБ - одно из учреждений "тройки", в которую входят также Международный валютный фонд (IWF) и Европейская комиссия. Демонстранты выражают недовольство антикризисной политикой этих учреждений.

  • столкновения во Франкфуте

    Протесты Blockupy: Франкфурт в огне

    Недовольные со всей Европы

    Накануне движение Blockupy сообщило о том, что для участия в протестах прибудут демонстранты на 60 автобусах из 39 европейских городов.

  • полицейские

    Протесты Blockupy: Франкфурт в огне

    Полицейских столько же, сколько демонстрантов

    Для охраны офиса и предотвращения беспорядков во Франкфурт-на-Майне было стянуто около 10 тысяч полицейских.

  • протестующие сидят на асфальте

    Протесты Blockupy: Франкфурт в огне

    Левые и не только

    Движение Blockupy зародилось в 2012 году и объединяет более 90 различных организаций. В рядах движения числятся организации левого и леворадикального толка, антикапиталисты и критики банковской системы, антифашистские и феминистские группы, молодежные объединения.

  • столкновения во Франкфурте

    Протесты Blockupy: Франкфурт в огне

    Раненые среди сотрудников полиции

    По словам представителя правоохранительных органов, в результате столкновений демонстрантов с полицией во Франкфурте-на-Майне ранения получили несколько десятков полицейских. Он добавил также, что в сотрудников полиции бросали камни и применяли против них слезоточивый газ.

  • столкновения во Франкфурте

    Протесты Blockupy: Франкфурт в огне

    Сотни демонстрантов заключены под стражу

    По словам представителя движения Blockupy, организовавшего акцию протеста в районе нового офиса Европейского центробанка (ЕЦБ), пострадали и многие демонстранты. По сообщениям агентства Reuters, более 500 человек временно заключены под стражу.

  • полиция во Франкфурте

    Протесты Blockupy: Франкфурт в огне

    Дубинки и слезоточивый газ

    Протестующие забрасывают камнями сотрудников ЕЦБ и их автомобили. Были подожжены семь полицейских машин. Для наведения порядка полиция применяет водометы, слезоточивый газ и дубинки.

  • горящие предметы на улицах Франкфурта

    Протесты Blockupy: Франкфурт в огне

    "Новый масштаб насилия"...

    ...именно так охарактеризовал профсоюз немецкой полиции DPoIG беспорядки во Франкфурте-на-Майне.

  • горящие предметы на улицах Франкфурта

    Протесты Blockupy: Франкфурт в огне

    Критики капитализма или хулиганы?

    По словам председателя профсоюза немецкой полиции DPoIG Райнера Вендта (Rainer Wendt), "в акции участвуют готовые к насилию демонстранты со всей Европы, цель которых - нападение на государство под прикрытием критики капитализма".

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 04:34

Франкфурт: новый Старый город

Контекст

Во Франкфурте-на-Майне открывается Еврейский музей

Часть постоянной экспозиции Еврейского музея посвящена судьбе Анны Франк, родившейся во Франкфурте. А первая выставка расскажет о женском начале в боге.  

"Терминал" в реальности: россиянин живет в аэропорту Франкфурта

Россиянин Михаил Новоселов прилетел на учебу в Германию, однако немецкие пограничники отказали ему во въезде из-за пандемии коронавируса. Теперь он живет в транзитной зоне аэропорта во Франкфурте.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Стрелок в немецком Ханау: кто напал на посетителей кальянных. DW Новости  

Как Франкфурт борется с Парижем за статус финансовой столицы ЕС  

Реклама

Самые читаемые

Дача канцлера. Где Меркель сажает картошку и купается с гостями (фото)  

Привился и заболел. Что было с журналистом DW после вакцинации "Спутником V"  

Комментарий: Сенсация! Путин лично вступил в полемику с Навальным  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно