 Во Франкфурте-на-Майне группа хулиганов напала на полицейских | Новости из Германии о Германии | DW | 01.11.2020

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Германия

Во Франкфурте-на-Майне группа хулиганов напала на полицейских

Сотрудников полиции, патрулировавших улицы Франкфурта-на-Майне, ночью закидали камнями, бутылками и яйцами.

Полицейский участок на одной из центральных улиц Франкфурта-на-Майне

Во Франкфурте-на-Майне в ночь на воскресенье, 1 ноября, группа хулиганов совершила нападение на полицейских, забросав их камнями, бутылками и яйцами. Как сообщается в пресс-релизе полиции, в результате инцидента были задержаны девять человек.

Сутками ранее, в ночь на 31 октября, в центре Франкфурта-на-Майне группа молодых людей также напала на полицейских, патрулирующих улицы. Это произошло в тот момент, когда сотрудники полиции попытались разнять драку между двумя мужчинами и проверить у них документы.

После этого инцидента в ночь на 1 ноября к патрулированию улиц были привлечены дополнительные силы. Когда патрульные находились на одной из центральных улиц города, на них было совершено нападение. "Без всякой видимой причины" хулиганы начали забрасывать полицейских камнями, бутылками и яйцами, сообщает пресс-служба полиции. Вскоре участники инцидента переместились к зданию главного управления полиции Франкфурта, где к тому моменту собралась толпа численностью от 500 до 800 человек, "не соблюдавших карантинные предписания".

Реакция главы полиции Франкфурта на нападения

Из-за отсутствия оснований для задержания восемь из девяти задержанных были вскоре отпущены. Последний из задержанных, 17-летний молодой человек, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов, провел ночь в главном управлении полиции. Ожидается, что 1 ноября он предстанет перед судом для проверки законности его содержания под стражей.

Комментируя события прошедшей ночи, глава полиции Франкфурта-на-Майне Герхард Бересвилль (Gerhard Bereswill) заявил 1 ноября, что считает "неприемлемым", когда люди спонтанно собираются в толпу с целью нападения на полицию. При этом он пообещал, что он и его коллеги "так не оставят" произошедшее и будут преследовать по закону виновников подобных нападений.

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    Автор: Илья Коваль


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