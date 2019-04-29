Во Франции задержаны выходцы из РФ и Грузии по подозрению в терроризме

Во Франции задержаны семь человек по подозрению в терроризме. В отношении мужчин в возрасте от 28 до 48 лет ведется предварительное расследование по подозрению в участии в террористическом преступном объединении и финансировании терроризма, сообщают во вторник, 27 апреля, информагентства со ссылкой на источники во французской системе правосудия.

По данным AFP, шесть задержанных родились в России, седьмой - выходец из Грузии, все они имеют связи с чеченской общиной. Им вменяется в вину участие в предполагаемой сети по переправке денег в Сирию. Эльзасская газета Dernières nouvelles d'Alsace пишет, что задержания произведены в Страсбурге, а также департаменте Пюи-де-Дом к западу от Лиона.

В тот же день по подозрению в террористической деятельности были задержаны шесть человек в Дании.

Франция неоднократно становилась целью террористов

Франция в последние годы неоднократно становилась целью террористических актов. Последнее из нападений было совершено 23 апреля в Рамбуйе в окрестностях Парижа, где предполагаемый исламист - 36-летний тунисец - напал с ножом на 49-летнюю сотрудницу полиции, которая входила в комиссариат после обеденного перерыва. Он перерезал ей горло, женщина скончалась от тяжелых ранений. Стражи порядка застрелили нападавшего.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал случившееся варварским преступлением и терактом. Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем микроблоге Twitter выразил соболезнования семье погибшей и обещал, что страна никогда не капитулирует перед терроризмом.

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