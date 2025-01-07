  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаФранция

Во Франции умер ультраправый политик Жан-Мари Ле Пен

Ольга Лебедева
7 января 2025 г.

Основатель и многолетний лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен скончался в возрасте 96 лет.

https://p.dw.com/p/4ouHI
Жан-Мари Ле Пен
Жан-Мари Ле Пен, 2022 годФото: Arnaud Journois/Le Parisien/picture alliance

Во Франции скончался основатель и многолетний руководитель правопопулистской партии "Национальный фронт" (в настоящее время - "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пен. Он умер в возрасте 96 лет в кругу семьи, сообщает во вторник, 7 января, информагентство AFP со ссылкой на родственников политика.

Несколько недель назад отец нынешнего лидера французских правых популистов Марин Ле Пен переехал в дом престарелых в пригороде Парижа Гарше.

Ле Пен был исключен из партии в 2015 году

Жан-Мари Ле Пен основал партию "Национальный фронт" в 1972 году и возглавлял ее до 2011 года, после чего передал руководство своей дочери Марин Ле Пен. В 2015 году по настоянию Марин Ле Пен он был исключен из партии после многочисленных обвинений в расизме и антисемитизме. В 2018 году "Национальный фронт" был переименован в "Национальное объединение".

Один из крупнейших политических успехов Ле Пена - выход во второй тур президентских выборов в 2002 году, в котором он уступил консерватору Жаку Шираку.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Ультраправые не выиграли выборы во Франции, но крен вправо пугает многих в ЕС. Европа в фокусе

Ультраправые не выиграли выборы во Франции, но крен вправо пугает многих в ЕС. Европа в фокусе

Вопреки прогнозам, ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен не выиграло парламентские выборы во Франции. Партия заняла только третье место. Однако крен вправо напугал французов, и не только их. Как показали выборы в Европарламент, ультраправые усиливают свои позиции во многих странах ЕС. И ФРГ не исключение - "Альтернатива для Германии" может победить в трех восточногерманских землях.
Политика8 июля 2024 г.26:00 мин.
Марин Ле Пен, лидер ультраправой партии "Национальное объединение"

Суд над Ле Пен: как манипулируют средствами Евросоюза

Суд над Ле Пен: как манипулируют средствами Евросоюза

Марин Ле Пен и ее партия "Национальное объединение" обвиняются в нецелевом использовании средств ЕС. И это не единичный случай. Борцы с коррупцией считают, что правила Европарламента недостаточно строги.
Политика7 октября 2024 г.
Лидер фракции ультраправого "Национального объединения" во французском парламенте Марин Ле Пен

Со знаками вопроса: борьба Марин Ле Пен с антисемитизмом

Со знаками вопроса: борьба Марин Ле Пен с антисемитизмом

В марше против антисемитизма в Париже участвовала лидер парламентской фракции ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен. Насколько искренне она и ее партия борются с этим явлением?
Политика13 ноября 2023 г.
Показать еще