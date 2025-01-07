Во Франции умер ультраправый политик Жан-Мари Ле Пен

Во Франции скончался основатель и многолетний руководитель правопопулистской партии "Национальный фронт" (в настоящее время - "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пен. Он умер в возрасте 96 лет в кругу семьи, сообщает во вторник, 7 января, информагентство AFP со ссылкой на родственников политика.

Несколько недель назад отец нынешнего лидера французских правых популистов Марин Ле Пен переехал в дом престарелых в пригороде Парижа Гарше.

Ле Пен был исключен из партии в 2015 году

Жан-Мари Ле Пен основал партию "Национальный фронт" в 1972 году и возглавлял ее до 2011 года, после чего передал руководство своей дочери Марин Ле Пен. В 2015 году по настоянию Марин Ле Пен он был исключен из партии после многочисленных обвинений в расизме и антисемитизме. В 2018 году "Национальный фронт" был переименован в "Национальное объединение".

Один из крупнейших политических успехов Ле Пена - выход во второй тур президентских выборов в 2002 году, в котором он уступил консерватору Жаку Шираку.