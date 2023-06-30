  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ОбществоФранция

Во Франции третий день продолжаются массовые беспорядки

Даниил Сотников
10 мин. назад

Во Франции возобновились стычки полиции с протестующими после гибели подростка. По данным СМИ, задержаны 255 человек.

https://p.dw.com/p/4TFjL
Беспорядки во Франции
Беспорядки во ФранцииФото: Gonzalo Fuentes/REUTERS

В крупных городах Франции третий день продолжаются массовые беспорядки, начавшиеся после гибели 17-летнего подростка, которого застрелил полицейский. В ночь на пятницу, 30 июня, полиция сообщила о задержании более 200 человек. По всей Франции быть развернуты 40 тысяч полицейских - почти в четыре раза больше, чем было мобилизовано накануне, пишет агентство Reuters.

Стычки с полицией возобновились вечером 29 июня. В Нантере на западной окраине Парижа протестующие подожгли автомобили, забаррикадировали улицы и вступили в столкновения с полицией. Нападениям  подверглись полицейские участки в Реймсе и городе По, сообщил телеканал BFMTV.

В Марселе полиция применила гранаты со слезоточивым газом во время столкновений с протестующими в туристическом центре, сообщила городская газета La Provence. На площади Шатле в Париже были разграблены магазины, и также произошли стычки с полицией. В столице задержаны по меньшей мере 14 человек, пишет Le Figaro. В Нанте автомобиль протаранил супермаркет.

По данным BFMTV, к 2.30 ночи по местному времени в участки были доставлены 255 человек.
Национальная жандармерия пообещала мобилизовать "все средства" на земле и в воздухе для "поддержания общественного порядка".

В Нантере, Париже и "везде, где это необходимо", будет мобилизован спецназ, сообщили в столичной полиции.

Беспорядки начались после убийства 17-летнего подростка

Беспорядки начались в ночь на 28 июня в парижском пригороде Нантер, а затем распространились за его пределы. Поводом стала смерть 17-летнего подростка, который будучи за рулем автомобиля отказался остановиться по требованию полицейского и был застрелен. Правоохранители начали расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Выстреливший в подростка полицейский был взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Смотрите также:

В тюрьму за съемку полицейского?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Массовые протесты в Европе из-за омикрона (03.01.2022)

Массовые протесты в Европе из-за омикрона (03.01.2022)

Несколько тысяч человек, несогласных с политикой ковидных ограничений, вышли на протестные акции в Амстердаме. Во Франции необходимо носить маски на улицах, а в Великобритании в школах.
Здоровье3 января 2022 г.02:39 мин.
external

Пандемия стала катастрофой для туризма во Франции, но Париж уже ждет возвращения гостей из-за рубежа (25.06.2021)

Пандемия стала катастрофой для туризма во Франции, но Париж уже ждет возвращения гостей из-за рубежа (25.06.2021)

В прошлом году из-за пандемии туристов в Париже почти не было. Теперь во французской столице надеются, что хотя бы часть гостей скоро вернется. Ведь во Франции, как и во многих странах ЕС снимают ограничения на поездки.
Общество25 июня 2021 г.02:45 мин.
external

Вердикт за Батаклан: во Франции завершается громкий процесс (28.06.2022)

Вердикт за Батаклан: во Франции завершается громкий процесс (28.06.2022)

Суд во Франции 29 июня может вынести решение по делу о терактах в Париже в ноябре 2015 года, включая бойню в концертном зале "Батаклан". Жертвами этих атак стали 130 человек. Это самые кровавые теракты в новейшей истории Франции. Судебное разбирательство продолжалось более 10 месяцев. На скамье подсудимых – два десятка злоумышленников, которые так или иначе оказывали поддержку террористам.
Терроризм28 июня 2022 г.03:11 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Бронетехника в Ростове-на-Дону

День 491-й войны: мятеж ЧВК "Вагнер" в повестке саммита ЕС

Конфликты6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный канцлер Германии Олаф Шольц, стоя на стремянке, показывает пальцем на трещину в кремлевской стене.

Шольц о мятеже Пригожина, или Кремль трещит по швам?

Шольц о мятеже Пригожина, или Кремль трещит по швам?

Политика11 ч. назад
Анне-Софи Муттер

Звездная скрипачка из Германии превзошла Мадонну

Звездная скрипачка из Германии превзошла Мадонну

Культура9 ч. назад
На одном из рынков в Джидде перед Рамаданом

Миллиарды в туризм. Риск или удачные инвестиции Эр-Рияда?

Миллиарды в туризм. Риск или удачные инвестиции Эр-Рияда?

Общество10 ч. назад
Президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа в Киеве

Лидеры Польши и Литвы в Киеве и иные итоги 490-го дня войны

Лидеры Польши и Литвы в Киеве и иные итоги 490-го дня войны

Конфликты28 июня 2023 г.
Найденное в Помпеях изображение - поднос с фруктами, бокалом вина и лепешкой, похожей на пиццу

Неужели это пицца! Археологи нашли необычную фреску

Неужели это пицца! Археологи нашли необычную фреску

Культура28 июня 2023 г.
external

Светлана Тихановская о ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Светлана Тихановская о ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Политика28 июня 2023 г.03:53 мин.
На главную страницу