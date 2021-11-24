 Во Франции рукопись Эйнштейна продали за 11,6 миллиона евро | Новости из Германии о Европе | DW | 24.11.2021

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Европа

Во Франции рукопись Эйнштейна продали за 11,6 миллиона евро

На аукционе Christie's в Париже с молотка ушел манускрипт, в котором Альберт Эйнштейн разрабатывал свою теорию относительности. Таких рукописей в мире сохранилось лишь две.

Рукопись Альберта Эйнштейна на аукционе Christie's в Париже

Рукопись Альберта Эйнштейна

Рукопись Альберта Эйнштейна, в которой излагается его теория относительности, продана в Париже за 11,6 миллиона евро. Об этом аукционный дом Christie's заявил во вторник, 23 ноября.

Согласно этому сообщению, 54-страничный документ был написан великим физиком вместе с с его близким другом, швейцарским инженером Микеле Бессо в Берлине и Цюрихе между 1913 и 1914 годами. Это одна из двух сохранившихся рукописей Эйнштейна, имеющих отношение к разработке прославившей его теории относительности.

Кроме того, проданный лот стал самой дорогой научной рукописью, когда-либо уходившей с аукциона во Франции. Кто стал покупателем манускрипта, написанного рукой Эйнштейна, не сообщается.

Автопортрет Фриды Кало

Ранее, 16 ноября, сообщалось, что на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 34,9 млн долларов был продан автопортрет Фриды Кало "Диего и я". Картина стала самым дорогим произведением латиноамериканского искусства за всю историю художественных аукционов в мире.

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    Автор: Хайке Мунд, Николас Фишер, Виктор Вайц


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