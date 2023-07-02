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Во Франции из-за беспорядков задержаны еще более 320 человек

Александра Иванова
47 мин. назад

Пятую ночь подряд во Франции происходят беспорядки в связи с гибелью подростка от рук полицейского. Похороны Наэля М. прошли в Нантере без инцидентов.

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Тушение автомобиля, подожженного в ходе беспорядков в Париже в ночь на 2 июля 2023 года
Тушение автомобиля, подожженного в ходе беспорядков в Париже в ночь на 2 июляФото: Pascal Rossignol/REUTERS

В ходе беспорядков, вспыхнувших во Франции 27 июня в связи с гибелью 17-летнего Наэля М. от рук полицейского и повторявшихся с тех пор пять ночей подряд, к раннему утру воскресенья, 2 июля, было проведено 322 новых задержания. Об этом сообщает министерство внутренних дел Франции.

Для сравнения: за ночь с 30  июня на 1 июля по всей стране было проведено 1300 задержаний. В ночь на 2 июля отдельные столкновения граждан с полицией были зафиксированы в Марселе, Ницце и Страсбурге. В центре Марселя, в частности, до поздней ночи происходили стычки полицейских и воинственно настроенных молодых людей. В ходе этих потасовок полиция прибегла к слезоточивому газу. В Париже стражи правопорядка в усиленном составе патрулировали Елисейские поля.

Прощание с Наэлем в Нантере

1 июля в столичном пригороде Нантере прошла церемония прощания с Наэлем. На траурное мероприятие в мечети собрались сотни человек, пишет газета Le Figaro. По желанию родственников погибшего представители СМИ на церемонию прощания и на погребение допущены не были. О каких-либо инцидентах у молитвенного дома не сообщалось.

Отмена визита Макрона в Германию

В тот же день, 1 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру (Frank-Walter Steinmeier), что отложит запланированный на период со 2 по 4 июля визит в Германию. В пресс-службе главы германского государства подчеркнули, что Штайнмайер сожалеет об отмене визита Макрона, однако относится с пониманием к этому решению на фоне текущей ситуации во Франции.

Беспорядки во Франции после гибели подростка от рук полицейского

Протесты в связи с убийством молодого водителя Наэля М. вспыхнули под Парижем в ночь на 28 июня. Во время проверки на дороге подросток отказался подчиниться требованиям полицейского и был застрелен. Прибывшим на место врачам не удалось спасти юношу.

В последующий четыре ночи беспорядки происходили также в ряде других городов Франции, в том числе в Тулузе, Марселе и Страсбурге. В ряде населенных пунктов группы бунтовщиков грабили магазины, а также поджигали автомобили и мусорные баки. Власти распорядились задействовать десятки тысяч сотрудников полиции для охраны общественного порядка.

Правоохранители ведут расследование для выяснения обстоятельств произошедшего. 38-летний полицейский, предположительно открывший огонь по подростку, взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

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