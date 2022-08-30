Во Франции критикуют сокращение поставок газа из РФ

Французские власти резко критикуют сокращение поставок природного газа из России концерном "Газпром". Очевидно, что Россия использует газ в качестве оружия, заявила во вторник, 30 августа, министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше радиостанции Inter Radio. По ее словам, во Франции готовятся к наихудшему сценарию – полному прекращению поставок российского газа к зиме. Ранее в тот же день французский энергетический концерн Engie сообщил, что со вторника ожидает сокращения поставок "Газпромом" голубого топлива из-за "разногласий по контрактам".

Глава Минэнернгетики также сообщила, что газовые хранилища во Франции заполнены на более чем 90 процентов, и запасов газа стране хватит, чтобы пережить "обычную" зиму. По ее словам, необходимо снизить потребление электричества и газа, чтобы избежать их нормирования в случае наступления непривычных для страны холодов. Премьер-министр Франции Элизабет Борне в понедельник призвала компании к октябрю подготовить планы экономии энергоресурсов, подчеркнув, что в случае их нехватки промышленные предприятия пострадают первыми, поскольку у властей не останется другого выбора, как нормировать распределение газа и электричества.

Поставки российского газа французской компании Engie резко сократились с начала широкомасштабной военной агрессии России против Украины. Днем ранее компания подтвердила сообщения о переговорах с алжирской Sonatrach об увеличении поставок энергоносителей во Францию. До войны Франция покупала у РФ примерно 17 процентов потребляемого в стране природного газа.

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