Во Флориде прекращен поиск уцелевших в руинах рухнувшей многоэтажки

Через две недели после частичного обрушения многоэтажки в Майами в американском штате Флорида, спасатели прекратили поиск уцелевших в руинах рухнувшего дома. Принято "исключительно трудное решение" о том, что спасатели начиная с четверга, 8 июля, сосредоточат главное внимание на эвакуации обломков, сообщила глава администрации округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава.

По последним данным, в результате обрушения многоэтажки погибли 54 человек, еще 84 по-прежнему числятся пропавшими без вести. По словам Кавы, прекращение поиска уцелевших переполняет ее чувством глубокой печали, однако все возможности, находившиеся в распоряжении спасателей, уже исчерпаны.

12-этажное жилое здание Champlain Towers South частично обрушилось в ночь на 24 июня. Причина случившегося пока не установлена. Инспекторы, однако, еще в 2018 году констатировали наличие "серьезных структурных дефектов" в здании, построенном в 1981 году.

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