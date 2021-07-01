 Во Флориде прекращен поиск уцелевших в руинах рухнувшей многоэтажки | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.07.2021

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Мир

Во Флориде прекращен поиск уцелевших в руинах рухнувшей многоэтажки

В результате трагедии в Майами погибли, по последним данным, 54 человека. Десятки людей по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Развалины рухнувшего дома в Майами

Через две недели после частичного обрушения многоэтажки в Майами в американском штате Флорида, спасатели прекратили поиск уцелевших в руинах рухнувшего дома. Принято "исключительно трудное решение" о том, что спасатели начиная с четверга, 8 июля, сосредоточат главное внимание на эвакуации обломков, сообщила глава администрации округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава.

По последним данным, в результате обрушения многоэтажки погибли 54 человек, еще 84 по-прежнему числятся пропавшими без вести. По словам Кавы, прекращение поиска уцелевших переполняет ее чувством глубокой печали, однако все возможности, находившиеся в распоряжении спасателей, уже исчерпаны.

12-этажное жилое здание Champlain Towers South частично обрушилось в ночь на 24 июня. Причина случившегося пока не установлена. Инспекторы, однако, еще в 2018 году констатировали наличие "серьезных структурных дефектов" в здании, построенном в 1981 году.

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    Автор: Вадим Шаталин, Дженнифер Вагнер


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