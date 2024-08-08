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Максим Нелюбин
8 августа 2024 г.
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Ссылки на сайты летних альпийских горок в Германии:

Eifel-Coaster - Гондорф (Рейнланд-Пфальц)
Sommerrodelbahn Surwold - Зурвольд (Нижняя Саксония)
Märchenwald Sommerrodelbahn - Иббенбюрен (Северный Рейн - Вестфалиия)
Sommerrodelbahn Oberwiesenthal - Обервизенталь (Саксония)
Erlebnispark Teichland - Тайхланд (Бранденбург)
Bayerwald Coaster - Санкт-Энгльмар (Бавария)
Alpsee Coaster - Имменштадт (Бавария)
Alpine Coaster am Hasenhorn - Тодтнау (Баден-Вюртемберг)
Sommerrodelbahn Garmisch-Partenkirchen - Гармиш-Партенкирхен (Бавария)
Sommerrodelbahn Wasserkuppe - Герсфельд (Гессен)
Alpine Coaster am Kolbensattel - Обераммергау (Бавария)
Höllencoaster - Нойкирхен (Бавария)
Sommerrodelbahn Ochsenkopf - Бишофсгрюн (Бавария)
Inselrodelbahn Bergen - остров Рюген (Мекленбург - Передняя Померания)
Blombergbahn - Бад-Тёльц (Бавария)
Trapper Slider - Бествиг (Северный Рейн - Вестфалия)
AlpspitzCOASTER - Нессельванг (Бавария)
Sommerrodelbahn Willingen - Виллинген (Северный Рейн - Вестфалия)
Sommerrodelbahn Hocheck - Обераудорф (Бавария)
Sommerrodelbahn Bocksbergbob - Гослар (Нижняя Саксония)