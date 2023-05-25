Внесут ли в Германии ЧВК "Вагнер" в список террористов?

"В ходе своих операций группа "Вагнера" систематически совершает террористические акты и преступления против человечности. Начиная с 24 февраля 2022 года она активно участвует в боях в Украине и постоянно задействована в нападениях на мирное население, украинские ведомства и гражданские учреждения. По данным немецких спецслужб, группа "Вагнера" была причастна к резне в Буче, в ходе которой были убиты свыше 450 человек".

Это цитата из проекта резолюции под номером 20/6908, который внесла на обсуждение германского бундестага объединенная фракция ХДС/ХСС. Оппозиционные консерваторы требуют от немецкого правительства приложить на уровне ЕС все возможные усилия с тем, чтобы ЧВК "Вагнер" была включена в список организаций, которые Евросоюз считает террористическими. Дебаты по проекту и голосование намечены на вечер 25 мая.

Немецкие консерваторы о ЧВК "Вагнера"

В своем проекте резолюции немецкие консерваторы напоминают и о том, что наемники Евгения Пригожина участвовали в аннексии Крыма в 2014 году. А после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале прошлого года, говорится в документе, "почти 400 террористов "Вагнера" пытались убить украинского президента Владимира Зеленского и еще свыше 23 других политиков".

Из проекта резолюции: "По данным немецких спецслужб, группа "Вагнера" была причастна к резне в Буче, в ходе которой были убиты свыше 450 человек". Фото: Rodrigo Abd/AP/picture alliance

И теракты ЧВК "Вагнер" не ограничиваются Украиной, указывает далее фракция ХДС/ХСС: "В Сирии транснациональная преступная организация "Вагнера" участвовала в нападениях на мирных жителей и гражданские объекты". Наследили наемники также в африканских странах, говорится в проекте резолюции - в Мали, Мозамбике, Буркина Фасо, Судане, Ливии, Конго, Центральноафриканской Республике…

Фракция ХДС/ХСС убеждена, что юридических предпосылок для включения ЧВК "Вагнер" в евросоюзный список террористических организаций вполне достаточно.

Почему медлит правительство Германии

Иной точки зрения на этот счет придерживается правительство Германии. Оно тоже не испытывает никаких симпатий к наемникам Пригожина, но пока не видит юридических возможностей для того, чтобы официально внести эту группу в заведенный в ЕС список террористических организаций.

ЧВК "Вагнер" в Мали Фото: French Army/AP/picture alliance

Правовые предпосылки для этого очень строги, отвечали в МИД ФРГ на вопросы консерваторов. "В настоящее время у правительства Германии нет информации о решениях национальных властей какого-либо государства-члена ЕС или третьей страны, - разъясняли немецкие дипломаты, - которые соответствовали бы критериям включения группы "Вагнера" в режим антитеррористических санкций ЕС".

Подробнее о таких критериях, как и о последствиях (например, замораживании финансовых и прочих активов) и возможностях добиться исключения из режима антитеррористических санкций, можно узнать на сайте Европейского Совета . Кроме соблюдения этих критериев МИД ФРГ указывает также на необходимость собрать пакет доказательств, причем по открытым источникам - с тем, чтобы их можно было использовать в суде.

Поэтому официальный Берлин следит за развитием ситуации, но еще не готов последовать примеру Литвы и Франции, парламенты которых недавно приняли резолюции с требованием объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Еще раньше - в ноябре 2022 года - за принятие такой меры высказался и Европарламент. А в Великобритании ведут дело к тому, чтобы занести эту группировку в национальный список террористических организаций.

Санкции возможны и без включения в список террористов

Впрочем, отсутствие в списке террористических организаций отнюдь не означает, что в отношении ЧВК "Вагнер" в ЕС не принимают никаких мер. Против 19 ее членов и 10 связанных с ней организаций Евросоюз вел санкции.

Константин фон Нотц Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

На это обстоятельство - применительно к Германии - обращает внимание председатель комитета бундестага по контролю за спецслужбами Константин фон Нотц (Konstantin von Notz) из входящей в правящую коалицию фракции "зеленых": "Тот факт, что организация публично не названа властями Германии или ЕС террористической организацией (в частности в отчетах ведомства по охране конституции), не означает, что немецкие ведомства не могут применять меры против этих организаций или лиц, связанных с ними".

И такие меры, например запреты на въезд в страну, могут, по его словам, вводится и без того, чтобы объявлять человека террористом или доказывать факт совершения им преступления. Возможно и привлечение человека к уголовной ответственности по обвинению в создании террористической организации или участии в ее деятельности.

Правда, добавляет фон Нотц, если в этом случае речь идет об организации за пределами ЕС, то необходимо установить у нее наличие достаточных связей с Германией. И вот в этом-то и проблема. "В том, что касается деятельности группы "Вагнера", пока, похоже, нет достаточно конкретных подозрений в наличии таких связей", - заключил Константин фон Нотц.

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