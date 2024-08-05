Внесут ли поправки в конституцию ФРГ о дискриминации ЛГБТ?5 августа 2024 г.
Сотни тысяч участников прошедшего в июле в Берлине традиционного гей-парада в Christopher Street Day (CSD) выступили за признание прав ЛГБТК+. Эта абревиатура означает лесбиянок, геев и квиров, но включает в себя и людей другой идентичности, таких как интерсексуалы, асексуалы, бигендеры, пангендеры.
Один из них - Ваня Кильбер. Он родом из Казахстана и рассказал DW свою историю в кулуарах прайда. "Мы приехали в Германию, и я довольно быстро совершил каминг-аут. Первой реакцией моих родителей было наглотаться транквилизаторов, молчать, плакать и избегать разговоров. Каково это - не иметь возможности никому рассказать об этом, думать, что ты не прав? Считаться преступником, больным человеком? Не существовать вообще?", - рассказал Ваня.
Защита сексуальной и гендерной идентичности
По словам Вани, теперь его отец даже гордится им и сам выступает за права ЛГБТ+. Такая маленькая история успеха. Но не все такие настойчивые и удачливые, как Ваня. Это еще одна причина, по которой одним из ключевых требований, прозвучавших CSD, был призыв четко закрепить в конституции Германии запрет на дискриминацию по признаку сексуальной ориентации.
Например, известный немецкий музыкант и актер Герберт Грёнемайер (Herbert Grönemeyer), выступая на гей-параде, заявил, что в статью 3 Основного закона Германии необходимо внести дополнение: "Никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола или сексуальной идентичности". "Нам нужно упорство и гораздо больше мужества", - призвал он собравшихся.
Поправка возможна только при большинстве в две трети голосов
В настоящее время упомянутая статья 3 Основного закона гласит: "Никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение по признакам его пола, происхождения, расы, языка, его отечества и места рождения, его вероисповедания, его религиозных или политических взглядов". Сексуальная идентичность при этом прямо не упоминается. В коалиционном соглашении, заключенном в декабре 2021 года, Социал-демократической партией Германии (СДПГ), "зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП), говорится, что правительство стремится изменить формулировку данной статьи.
Проблема в том, что для внесения поправок в Основной закон необходимо большинство в две трети голосов как в бундестаге, так и в бундесрате, который представляет федеральные земли. Однако три правящие партии вместе не имеют двух третей мест в немецком парламенте. Поэтому они нуждаются в одобрении крупнейших оппозиционных сил: консерваторов из Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). А они эту идею не поддерживают.
ХДС: разные взгляды на проблему
"Для внесения измений в перечень основных прав, то есть в сердце нашей конституции, должны существовать особые причины. Однако в данном случае я таких причин не вижу, поскольку защита от дискриминации по признаку сексуальной ориентации уже реализована в статье 3", - заявил изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) исполнительный секретарь фракции ХДС в бундестаге Торстен Фрай (Thorsten Frei) после того как требование изменить конституцию было вновь поднято во время CSD.
Ему ответил заместитель лидера парламентской фракции СДПГ Дирк Визе (Dirk Wiese). "К сожалению, парламентская фракция ХДС/ХСС отказалась от переговоров по этому вопросу. Поэтому следует приветствовать, что некоторые политики ХДС из федеральных земель занимают другую позицию", - указал политик. В частности, речь идет о бургомистре Берлина Кае Вегнере (Kai Wegner). Возглавляемое им правительство города и сенат Берлина уже в 2023 году объявили о внесении в бундесрат инициативы по изменению статьи 3. Год назад во время CSD он заявил: "Мы хотим внести изменения в статью 3 Основного закона. Сексуальная идентичность должна быть включена. Это мое обещание". Однако с тех пор ничего не произошло.
Важно для признания в обществе
После отказа ХДС многие представители коалиции, тем не менее, попытались вновь провести кампанию за внесение соответствующей поправки в Основной закон. Так, например, депутат бундестага от СвДП Константин Куле (Konstantin Kuhle) заявил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland, что поправка к конституции стала бы "важным знаком политического и общественного признания. Поправка к конституции на данном этапе давно назрела".
В Объединении лесбиянок и гомосексуалов в Германии (LSVD) также давно указывают на то, что поправка может положить конец десятилетиям дискриминации гомосексуалов и бисексуалов в послевоенной Германии. Когда Основной закон был разработан и обнародован в 1949 году, гомосексуалы и бисексуалы намеренно не были включены в него как единственная группа жертв национал-социалистов. Это стало одной из причин того, что представители нетрадиционных ориентаций долгие годы преследовались по статье 175 Уголовного кодекса Германии, которая была окончательно отменена только в 1994 году.
На международном уровне было сделано многое для защиты прав ЛГБТК+, но этого недостаточно. В Европе, например, однополые браки существуют в 22 странах, но за пределами Европы - только в 16 странах. В Германии однополые браки стали возможны с 1 октября 2017 года после многих лет жарких дебатов. Только в 20 странах мира действуют законы о самоопределении и юридическом признании пола. И реальность такова, что в трети стран мира представители ЛГБТК+ преследуются по закону.