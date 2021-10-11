 Внесенная в ″иноагенты″ VTimes запустила новое издание VPost | Новости из Германии о России | DW | 11.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Внесенная в "иноагенты" VTimes запустила новое издание VPost

VPost будет пока доступно лишь в соцсетях, но редакция зарегистрирует его как СМИ. Новое издание будет писать о деньгах, которыми распоряжаются россияне и государство.

Надпись иностранный агент

Журналисты издания VTimes, закрывшегося после того, как администратор его сайта vtimes.io был внесен в реестр СМИ-"иноагентов", запустили новый проект - VPost. Как сообщил журналистам редактор VPost Кирилл Харатьян, у нового издания "новое, полностью российское юрлицо". "Инвесторы русские, но скромные, пока просят ничего о себе не говорить", - сказал он.

По словам Харатьяна, Vpost будет писать прежде всего о деньгах - тех, которыми распоряжаются непосредственно россияне, и тех, которые собирает государство и которыми распоряжается от имени граждан. "Это будет внятный источник информации, изложенной без предубеждения", - пообещал он.

В VPost, в числе прочих, будут работать бывшие редакторы "Ведомостей" Филипп Стеркин и Борис Сафронов. Экс-главред VTimes Александр Губский к команде VPost не присоединился. В новом издании главного редактора пока не будет. Первоначально VPost будет доступен лишь в соцсетях, но редакция собирается зарегистрировать его как средство массовой информации.

Закрытие VTimes

VTimes создали в июле 2020 года журналисты "Ведомостей", уволившиеся в знак протеста против действий нового руководства газеты.

14 мая 2021 года Минюст РФ включил VTimes в список СМИ-"иностранных агентов". Через три недели после этого издание объявило, что прекращает работу с 12 июня, поскольку ярлык "иноагента" разрушает бизнес-модель СМИ и мешает общению с ньюсмейкерами.

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:01

Клеймо "иноагента": в реестр попали "ОВД-Инфо" и "Медиазона" (30.09.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Что думают в Берлине об атаке на "Дождь" (23.08.2021)  

Минюст опять расширил список СМИ-"иноагентов": туда попал и The Insider (27.07.2021)  

Реклама

Самые читаемые

СМИ: В Германии расследуют причастность Лукашенко к контрабанде мигрантов  

Почему "Карта доносов" взбудоражила белорусское общество?  

В США инженер хотел продать спрятанные в сэндвич данные об атомных подлодках  