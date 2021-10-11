Внесенная в "иноагенты" VTimes запустила новое издание VPost

Журналисты издания VTimes, закрывшегося после того, как администратор его сайта vtimes.io был внесен в реестр СМИ-"иноагентов", запустили новый проект - VPost. Как сообщил журналистам редактор VPost Кирилл Харатьян, у нового издания "новое, полностью российское юрлицо". "Инвесторы русские, но скромные, пока просят ничего о себе не говорить", - сказал он.

По словам Харатьяна, Vpost будет писать прежде всего о деньгах - тех, которыми распоряжаются непосредственно россияне, и тех, которые собирает государство и которыми распоряжается от имени граждан. "Это будет внятный источник информации, изложенной без предубеждения", - пообещал он.

В VPost, в числе прочих, будут работать бывшие редакторы "Ведомостей" Филипп Стеркин и Борис Сафронов. Экс-главред VTimes Александр Губский к команде VPost не присоединился. В новом издании главного редактора пока не будет. Первоначально VPost будет доступен лишь в соцсетях, но редакция собирается зарегистрировать его как средство массовой информации.

Закрытие VTimes

VTimes создали в июле 2020 года журналисты "Ведомостей", уволившиеся в знак протеста против действий нового руководства газеты.

14 мая 2021 года Минюст РФ включил VTimes в список СМИ-"иностранных агентов". Через три недели после этого издание объявило, что прекращает работу с 12 июня, поскольку ярлык "иноагента" разрушает бизнес-модель СМИ и мешает общению с ньюсмейкерами.

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