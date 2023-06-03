  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
КонфликтыУкраина

Украина: РФ держит в Черном море корабли с 16 "Калибрами"

Сергей Гуща | Жан Рофе
50 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 3 июня.

https://p.dw.com/p/4S99m
Запуск крылатой ракеты "Калибр"
Запуск ракеты "Калибр" (фото из архива)Фото: Russian Defense Ministry's press service/ZUMA/picture alliance

На 465-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW продолжает следить за развитием событий субботы, 3 июня (время московское).

++14.15++

По состоянию на 3 июня Россия держит на боевом дежурстве в Черном море девять кораблей, в том числе два носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 16 ракет, сообщило в Facebook командование Военно-морских сил ВС Украины. В Азовском море - один российский корабль. По данным украинской стороны, в Средиземном море находится до семи российских военных кораблей, в том числе один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп - до четырех ракет.

Хроника событий 3 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 2 июня 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Атаки на Москву и Белгород: война пришла в Россию?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как украинцы готовятся штурмовать Донецк и Луганск

Как украинцы готовятся штурмовать Донецк и Луганск

Украина готовится освобождать Донецк и Луганск. Это значит, что городских боев также не избежать и нет права на ошибку. Репортаж DW о том, как ВСУ тренируются штурмовать здания.
Политика19 ч. назад02:48 мин.
external

Глава Николаевской области: Россияне просто не считают солдат

Глава Николаевской области: Россияне просто не считают солдат

В интервью DW глава Николаевской области Виталий Ким рассказал о том, что еще не хватает Украине для успешного контрнаступления и освобождения оккупированных территорий.
Политика26 мая 2023 г.03:49 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание МИД Украины в Киеве

МИД Украины прокомментировал мирные предложения Индонезии

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - кенгуру стоит перед закрытой дверью колонии №6 и "говорит": "Пустите к Навальному, сатрапы!"

Троллинг от Навального, или Кенгуру стучится в дверь

Троллинг от Навального, или Кенгуру стучится в дверь

Политика21 ч. назад
Лагерь смерти Освенцим

Скандальное видео. Как Освенцим возник в предвыборном ролике

Скандальное видео. Как Освенцим возник в предвыборном ролике

Общество10 ч. назад
Президент России Владимир Путин

Иммунитет для Путина? Каковы шансы на его арест в ЮАР

Иммунитет для Путина? Каковы шансы на его арест в ЮАР

Политика22 ч. назад
Измазанная краской стена с табличкой генконсульства России в Мюнхене

"По нисходящей спирали": СМИ ФРГ о закрытии консульств РФ

"По нисходящей спирали": СМИ ФРГ о закрытии консульств РФ

Политика24 ч. назад
Любек

Опубликован рейтинг Всемирного наследия в Европе

Опубликован рейтинг Всемирного наследия в Европе

Туризм2 июня 2023 г.
Вид на Степанакерт, столицу Нагорного Карабаха (фото из архива)

Баку и Ереван на пути к миру: что будет с армянами Карабаха?

Баку и Ереван на пути к миру: что будет с армянами Карабаха?

Политика2 июня 2023 г.
На главную страницу