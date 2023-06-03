Украина: РФ держит в Черном море корабли с 16 "Калибрами"

На 465-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW продолжает следить за развитием событий субботы, 3 июня (время московское).

++14.15++

По состоянию на 3 июня Россия держит на боевом дежурстве в Черном море девять кораблей, в том числе два носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 16 ракет, сообщило в Facebook командование Военно-морских сил ВС Украины. В Азовском море - один российский корабль. По данным украинской стороны, в Средиземном море находится до семи российских военных кораблей, в том числе один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп - до четырех ракет.

Хроника событий 3 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 2 июня 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: