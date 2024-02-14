Влюбленные в тюрьме. Истории супругов-политзаключенных

Сейчас в Беларуси насчитывается 1417 политзаключенных. Часть из них объединяет не только преследование со стороны государства, но и семейные узы - за решеткой оказались братья и сестры, родители и дети, супруги. В День святого Валентина DW рассказывает две истории семей, в которых после политического кризиса в за решеткой оказались и муж, и жена.

Дарья и Игорь Лосики: "Они идеально дополняют друг друга"

"Это пара двух самодостаточных людей, которые идеально подходят друг другу. Те черты характера, которых нет у Игоря, есть у Дарьи - она более пробивная, социальная, в то время как Игорь очень сдержанный и осторожный", - рассказывает о семье Игоря и Дарьи Лосиков близкий друг и крестный их дочери Андрей (имя изменено по просьбе собеседника. - Ред.).

Игорь Лосик Фото: privat

Он отмечает, что теплые отношения в паре всегда вызывали у него восхищение. "Когда родилась их дочка Паулина, они сильно сплотились, она стала их главным совместным проектом. И Игорь очень поменялся с рождением дочки, стал более мягким и открытым", - говорит крестный.

Андрей также отмечает, что Дарья всегда с пониманием относилась к тому, что Игорь работает целыми сутками (Игорь был блогером и сотрудничал с "Радыё Свабода". - Ред.): "Казалось бы, жена должна ругаться, что муж уделяет ей недостаточно времени, но Даша все понимала и поддерживала его".

Дарью и Игоря объединяло непринятие несправедливости

Дарью и Игоря Лосиков также объединяло непринятие несправедливости,диктатуры.В июне 2020 года Игоря Лосика арестовали, а в декабре 2021 года приговорили к 15 годам тюрьмы. С первого дня ареста Дарья стала голосом своего мужа и всячески боролась за его освобождение - она объявляла голодовку вместе с ним, записывала обращения к Лукашенко, предлагая обменять Игоря на себя. В октябре 2022 года задержали и Дарью, обвинив в содействии экстремистской деятельности за комментарий телеканалу "Белсат". Дарье Лосик присудили 2 года колонии.

Дарья Лосик Фото: Bogdana Alexandrowskaya/DW

"Она осознавала риски, но все равно делала это, и я думаю, что для Игоря была очень важна такая поддержка. Никто тогда не думал, что Игоря воспринимают как врага Лукашенко и что за ним придут одним из первых. А Даше отомстили за то, что не молчала и сражалась", - говорит друг семьи.

Ситуацию с арестом супругов, а также то, что их маленькая дочь Паулина растет без родителей, Андрей называет трагедией. "Никто не заслуживает быть в тюрьме, но еще хуже, что они вместе в тюрьме. Мне тяжело представить, как такая пара может переживать месяцы и годы заключения".

Антонина Коновалова и Сергей Ярошевич: "Как у всех - и ссорились, и мирились"

Со своим будущим мужем Антонина Коновалова познакомилась на работе - она была логистом, а Сергей Ярошевич пришел устраиваться в эту же компанию водителем. "Я не видела, как зарождались их отношения, но через какое-то время дочь сообщила, что привезет к нам знакомиться своего молодого человека", - рассказывает мама Антонины Анна Коновалова.

Сергей семье очень понравился. Анна описывает его как хорошего, доброго парня: "Он разбирался хорошо в технике и машинах, много делал по хозяйству. За что бы он ни брался, со всем мог справиться. Очень разносторонний".

По словам Анны, Антонина с Сергеем жили довольно обычно. "Тоня сначала родила Ваню, а потом Настю - получается, из одного декрета в другой. Сергей много работал, ездил в командировки. Отношения были, как у всех - и ссорились, и мирились, и цветы дарили. Обычная семья".

Сергей Ярошевич радовался, что в семье "все смотрят в одну сторону"

Как вспоминает Анна Коновалова, семья всегда была политически активной - еще в 2006 году они с 18-летней Антониной выходили на площадь. В 2020 году Антонина вышла из декрета и долго не могла найти себе работу, тогда ее мама обратила ее внимание на блогера Сергея Тихановского. "Уже в апреле 2020 года она вышла к микрофону Тихановского, и там же в апреле получила первую 23.34 (статья в старой редакции КоАП Беларуси о нарушении порядка проведения массовых мероприятий. - Ред.). Сергей тогда, конечно, переживал за нее, однако никакого недовольства ее активностью не было".

Бабушка Анна Коновалова с внуками Настей и Ваней Фото: privat

Позже Антонина стала доверенным лицом Светланы Тихановской, а ее муж начал работать над телеграм-каналом "Армия с народом". "Сергея в 2020 году несколько раз задерживали и отпускали, он даже смог выехать в Россию на несколько месяцев, где устроился на работу. Но после ареста Антонины в сентябре 2020 года он вернулся домой. Через месяц задержали и его", - рассказывает Анна. Супругам дали по 5,5 лет тюрьмы, уже в колонии Сергею добавили 9 месяцев за "злостное неповиновение администрации".

Сейчас Анна живет в Польше, где воспитывает детей политзаключенных супругов - 9-летнего Ваню и 7-летнюю Настю. Она вспоминает: зять очень радовался, что в семье нет конфликтов из-за политики. "Он видел ситуации, когда человек за перемены, а его родные нет - из-за этого семьи рушились, плохая обстановка дома. И он говорил: "Как здорово, что мы идем в одну сторону", - рассказывает Анна Коновалова.

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