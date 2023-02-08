Влюбленные в Германии - что делать и куда податься?

Время, подходящие слова, романтическое место… Когда, как и где признаться в любви или сделать предложение руки и сердца? Ответить, по крайней мере, на последний вопрос попытались авторы исследования, проведенного в Германии туристической компанией Club Med.

В результате в преддверии и предвкушении Дня святого Валентина, отмечаемого 14 февраля, они опубликовали сразу пять разных тематических рейтингов городов и мест, которые лучше всего подходят в Германии для такого рода важного шага или просто для путешествия вдвоем. Для этого были собраны и проанализированы данные и отзывы из самых разных источников об отелях с подходящей атмосферой, особенных ресторанах, другой туристической инфраструктуре и даже о погоде - в частности, из сервисов TripAdvisor, Google и Pinterest.

Лучшие города для романтического отпуска

Согласно данным опроса портала Statista, 28 процентов немецких семейных пар обручились во время отпуска, 19 процентов - во время прогулки или похода. Среди 25-ти городов в Германии, попавших в финальный список, самым подходящим для короткой романтической поездки вдвоем оказался Дюссельдорф. Далее следуют Мюнхен, Берлин, Кельн, Дрезден, Фрайбург, Нюрнберг, Росток, Лейпциг и Любек.

Первую пятерку лучших немецких городов для влюбленных путешественников представим более подробно.

1. Дюссельдорф

Телевизионная башня в Дюссельдорфе Фото: S. Ziese/blickwinkel/picture alliance

Авторы исследования нашли в Дюссельдорфе целых двенадцать отелей, атмосфера в которых, согласно оценкам и отзывам, особенно располагает для развития романтических отношений, а также значительное число ресторанов для ужина при свечах… Самым популярным местом для влюбленных, по данным сервиса Pinterest, в Дюссельдорфе является смотровая площадка на телевизионной башне Rheinturm, с которой открывается потрясающий вид на Старый город и окружающие ландшафты с набережной и мостами через Рейн, который делает здесь живописный изгиб.

2. Мюнхен

Дворец Нимфенбург в Мюнхене Фото: Maximilian Denuel/Bayerische Schlösserverwaltung/picture alliance/dpa

В Мюнхене, занявшем второе место, особенно много разных возможностей интересно и весело провести время, не в последнюю очередь - благодаря пивным традициям и баварскому гостеприимству. Город также славится своими барами на крышах и прекрасными парками для пикников, среди них - Английский сад и дворцовый парк резиденции Нимфенбург, где даже можно прокатиться по каналам на гондоле.

3. Берлин

Вечерний Берлин Фото: Robert Schlesinger/picture alliance

Берлин на третьем месте в качестве города для романтического путешествия в особом представлении не нуждается, однако авторы исследования отдельно отметили некоторые места и возможности прекрасно провести здесь время для влюбленных. Среди них - посещение Большого планетария Карла Цейса, прогулка по Павлиньему острову и поездка на катере по реке Шпрее. Однако самым популярным местом среди влюбленных в немецкой столице является Музейный остров - прекрасное место для помолвки.

4. Кельн

Вид на Кельнский собор со смотровой площадки на башне KölnTriangle Фото: Daniel Kalker/picture alliance

Кельн на четвертом месте отличается своей веселой и толерантной атмосферой, славится своим карнавалом и местным пивом кёльш. Предложение руки и сердца здесь можно сделать с видом на Кельнский собор на смотровой площадке офисной башни KölnTriangle, после чего повесить замок любви на мосту Гогенцоллернов, выбросив затем ключ в Рейн. Точно сосчитать число этих замков в Кельне невозможно, но, по некоторым оценкам, оно уже давно превысило полмиллиона…

5. Дрезден

Туманный день в Дрездене Фото: Florian Gaertner/photothek/picture alliance

Дрезден, замыкающий первую пятерку, лидирует в категории романтических гостиниц и отелей, которую мы еще представим ниже. Столицу Саксонии принято называть "Флоренцией на Эльбе". В Старом городе особенную атмосферу создают многочисленные памятники эпохи барокко, среди них - храм Фрауэнкирхе, Опера Земпера и дворцовый комплекс Цвингер, в котором расположены знаменитые на весь мир художественные коллекции. Рядом находится живописная Саксонская Швейцария, до которой можно добраться на одном из исторических колесных пароходов…

Авторы исследования также составили несколько отдельных рейтингов по критериям, которые отразились на общем результате.

Романтические рестораны

По количеству, вернее - по плотности ресторанов с особенной романтической атмосферой в пересчете на 100 тысяч жителей, на первом месте в Германии оказался Оберхаузен (40,2). Далее следуют Франкфурт-на-Майне (36,9), Лейпциг (35,7), Мюнхен (34), Дюссельдорф (30,5), Фрайбург (27,8), Майнц (27,6), Штутгарт (26,3), Висбаден (25,3) и Мангейм (25).

Романтический досуг и развлечения

Поездки на лошадиных повозках и каретах, прогулки на катерах и лодках, посещение древних замков, пикники в парках и другие особенные способы провести время вдвоем легли в основу этого рейтинга - также в пересчете таких возможностей на 100 тысяч жителей. Первое место занял Берлин (8,4). Затем следуют Мюнхен (8,2), Росток (7,6), Фрайбург (7,4), Дрезден (7,4), Франкфурт-на-Майне (7,1), Нюрнберг (6,8), Штутгарт (6,1), Кельн (5,3) и Дюссельдорф (4,7).

Романтические отели

С милым рай, кончено же, в шалаше, но по плотности райских отелей для влюбленных, как мы уже отмечали, первое место среди больших немецких городов занимает Дрезден (4,7 в пересчете на 100 тысяч жителей). Затем места распределились следующим образом: Росток (4,5), Эрфурт (4,4), Фрайбург (3,2), Мюнстер (2,6), Любек (2,4), Дюссельдорф (2,1), Хемниц (2,0), Кельн (1,9), Нюрнберг (1,6).

Панорамный вид со смотровой площадки в парке Вильгельмсхёэ в Касселе Фото: Jörg Conrad/HA Hessen Tourismus/picture alliance

Романические места для помолвки

Последний по очереди, но очень интересный и познавательный список - рейтинг особенных мест в немецких городах, где влюбленные… любят делать предложения и обручаться.

1. Музейный остров в Берлине

2. Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе

3. Рейнская телевизионная башня в Дюссельдорфе

4. Дворец и парк Нимфенбург в Мюнхене

5. Парк Плантен ун Бломен в Гамбурге

6. Городской парк в Бремене

7. Смотровая площадка на башне KölnTriangle в Кельне

8. Парк имени Клары Цеткин в Лейпциге

9. Императорский замок - Кайзербург в Нюрнберге

10. Зоологический городской парк в Карлсруэ

Совет, как говорится, да любовь - и не только в День святого Валентина!