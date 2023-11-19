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Влиятельный политик Ирана предостерег от войны с Израилем

Даниил Сотников
19 ноября 2023 г.

Советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи предупредил о последствиях вмешательства Ирана в войну Израиля и ХАМАС.

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Иранские женщины на фоне анти-израильского баннера
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance

Влиятельный иранский политик, член Совета по определению политической целесообразности Голям-Али Хаддад-Адель предостерег Тегеран от прямого участия в войне между Израилем и террористической группировкой ХАМАС. Об этом 18 ноября сообщила иранская газета "Этемад". "Те в Иране, кто хочет начать войну в Газе, должны знать, что Израиль хочет именно этого", - приводит слова Хаддад-Аделя агентство dpa.

По его мнению, прямое участие Тегерана в конфликте приведет к войне между Ираном и США. "В этом случае Израиль будет в безопасности", - подчеркнул политик.

Как отмечает dpa, Хадад-Адель относится к ультраконсервативной фракции страны и считается близким доверенным лицом духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Это, как уточняет dpa, может означать, что Хадад-Адель транслирует позицию Хаменеи, за которым по Конституции остается последнее слово во всех стратегических вопросах.

Совет по определению политической целесообразности считается важным политическим органом в Иране, который выступает посредником в разрешении законодательных разногласий между парламентом и правительством.

США предостерегли Иран от вмешательства в секторе Газа

США неоднократно предостерегали Иран от вмешательства в войну Израиля и группировки ХАМАС, которую Иран активно поддерживает. В начале ноябре госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что в Средиземном море дислоцированы американские боевые корабли. "Мы должны и впредь делать все, чтобы избежать дальнейшей эскалации этого конфликта", - подчеркнул глава американского Госдепартамента.

В то же время Блинкен не сказал, вмешаются ли США напрямую в конфликт, если Иран и "Хезболлах" откроют второй фронт против Израиля, однако заверил, что, пока существуют Соединенные Штаты, Израиль не останется один.

Ранее агентство Reuters узнало, что аятолла Али Хаменеи во время встречи с представителями ХАМАС в начале ноября сообщил, что Тегеран не вступит в войну с Израилем, поскольку Иран не был предупрежден о нападении 7 октября.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 12 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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