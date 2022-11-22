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Очередь за продуктами в Украине (фото из архива)Фото: Ed Ram/Getty Images
КонфликтыУкраина

Власти Запорожья: ВС РФ атаковали пункт выдачи гумпомощи

Ольга Лебедева
4 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 22 ноября.

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На 272-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 22 ноября (время московское).

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Германия должна быть готова к дальнейшей эскалации ситуации в Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), выступая в Берлине на экономической конференции, организованной газетой Süddeutsche Zeitung. Он сообщил, что результатом урока о необходимости наращивания оборонного потенциала немецких вооруженных сил стало создание оборонного фонда в размере 100 миллиардов евро. Кроме того, Шольц выразил уверенность, что Германия больше не впадет в экономическую зависимость от России, и призвал немецкий бизнес к более разнообразному сотрудничеству с международными партнерами.

В Херсоне задерживают коллаборантов

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Херсонская областная прокуратура сообщила о задержании в Херсоне бывшего сотрудника "Северной исправительной колонии №90". "По данным следствия, во время оккупации города подозреваемый пошел на сотрудничество с представителями страны-агрессора и добровольно вступил в должность так называемого "начальника отдела охраны Херсонского следственного изолятора" в псевдоправоохранительном органе, созданном оккупационными властями "Управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области", - отмечается в заявлении. Согласно этой информации, подозреваемый потребовал от работников учреждения покинуть место несения службы и оставить ключи в непосредственном доступе заключенных, что "привело к их массовому бегству". "За совершенное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - заявило ведомство.

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Херсоне коллаборанта, который "выбивал голоса" за присоединение региона к России.  Представитель "избирательной комиссии", созданной оккупационной администрацией для проведения так называемого "референдума", "обходил квартиры многоэтажек в одном из микрорайонов города и призывал людей проголосовать за кремлевский проект", а в случае несогласия угрожал физической расправой и звал на помощь вооруженных россиян, ждавших у подъездов, сообщило ведомство. "Задержанным оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и начал с ними сотрудничество. За это его назначили на должность с денежным содержанием за счет агрессора", - указывается в заявлении. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста, его ждет наказание до 10 лет лишения свободы, сообщила СБУ. 

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По данным председателя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, для полной деоккупации Николаевской области осталось освободить три населенных пункта на Кинбурнской косе. "У нас осталось три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы мы юридически вышли из состояния воюющей области", - заявил он в Telegram. Накануне глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на Кинбурнской косе продолжается военная операция в режиме тишины, при этом шторм в море способствует освобождению этой территории.

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Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил о первом заочном суде по уголовному делу о военных фейках. "В Кирове в суд направлено уголовное дело дирижера Прохора Протасова. Судить его будут заочно, музыкант проживает в США. Протасова обвиняют в распространении недостоверной информации в вооруженных силах РФ по мотиву политической ненависти", - написал он в Telegram и добавил, что наказание по данной статье допускает до 10 лет заключения. Чиков также отметил, что "треть всех обвиняемых по статье о военных фейках находятся за пределами России", упомянув при этом писателя Дмитрия Глуховского, журналистов Александра Невзорова, Майкла Наки, Андрея Солдатова и блогера Веронику Белоцерковскую.

Власти Запорожья: ВС РФ атаковали пункт выдачи гумпомощи

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Россияне обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в городе Орехов в Запорожской области, заявил в Telegram председатель Запорожской ОВА Александр Старух. "В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи в помещении школы, погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения", - написал он. Еще большего числа жертв удалось избежать благодаря правильной организации работы по выдаче помощи, когда не создаются очереди, а рядом находятся оборудованные укрытия, добавил он.

Хроника событий 22 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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