Власти: В Киевской области работали системы ПВО

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 мая.

На 432-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 1 мая (время московское).

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Официальный представитель Одесской областной администрации Сергей Братчук пишет в Telegram-канале о "целях", движущихся в направлении восьми областей Украины: Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Черкасской. Судя по всему, подразумеваются российские ракеты, которые предстоит сбить украинской системе ПВО.

Власти: В Киевской области работают системы ПВО

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В Киевской области работают системы противовоздушной обороны, сообщила администрация региона и власти столицы. Они призвали не фиксировать и не выкладывать в интернет работу сил ПВО. С аналогичным призывом выступил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Киевская областная военная администрация предупредила жителей об угрозе ракетного удара. Региональные власти призвали находиться в укрытиях.

Воздушная тревога по всей Украине

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса.

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Корабельная группировка российских сил в Черном море пополнена двумя подводными ракетоносцами, сообщает оперативное командование "Юг". Украинские военные призвали внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги.

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В оккупированном Россией Мелитополе Запорожской области произошел взрыв в гостинице "Привал охотника", где размещались российские военные. Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

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За минувшие сутки российские войска совершили 6 обстрелов пограничных территориальных общин Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала свыше 50 взрывов. В Середино-Будской общине повреждено частное домовладение, три частных помещения и автозаправочная станция, в Знобь-Новгородской общине власти уточняют информацию о последствиях.

Власти Павлограда: Химическая опасность в городе отсутствует

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Вечером 30 апреля в Павлограде на востоке Днепропетровской области прогремели взрывы, подтвердил мэр города Анатолий Вершина интернет-изданию "Суспільне". Градоначальник не назвал причину взрывов и не сообщил подробности. Между тем Павлоградский горисполком отметил, что химическая опасность в городе отсутствует, а также призвал жителей находиться в безопасных местах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В результате ракетного удара России по Днепру 28 апреля погибли двое гражданских: женщина и ребенок.

Хроника событий 30 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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