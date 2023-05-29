Власти: В Киевской области работает система ПВО

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 мая.

На 461-й день полномасштабного военного вторжения России в Украинуроссийские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 30 мая (время московское).

++04.15++

Власти Киева зафиксировали падение обломков в Подольском и Днепровском районах. Городская военная администрация привела подробности аналогичной ситуации в Голосеевском районе - там в многоэтажном жилом доме выбиты окна и вырваны двери в нескольких квартирах. По словам мэра, в здании вспыхнул пожар, из дома эвакуируют жильцов, обнаружена потерпевшая.

++03.40++

В Дарницком, Печерском и Голосеевском районах Киева зафиксировано падение обломков, передала городская военная администрация вскоре после сообщения областных властей о появлении в области беспилотников. В Дарницком районе инцидент привел к пожару в частном доме, в Печерском - возгоранию трех автомобилей, а в Голосеевском пострадал один человек, уточнил мэр столицы Виталий Кличко.

++03.25++

Делегация из Китая в Киеве (17 мая 2023 года) Фото: Ukrainian Foreign Ministry Press Office/AP/dpa/picture alliance/dpa/

Министерство иностранных дел Китая отрицает, что спецпредставитель этой страны Ли Хуэй в рамках европейского турне призывал к признанию оккупированных территорий российскими. "Ни одна страна не утверждала", что китайский посланник "сделал заявления, о которых сообщала The Wall Street Journal", заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Американская газета написала о позиции китайского дипломата 26 мая. На следующий день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг сообщения о предложениях посланника Китая.

В Киевской области работает система ПВО

++02.25++

В Киевской области зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов, запущенных российской стороной, сообщила региональная военная администрация. В регионе работает система противовоздушной обороны.

++01.10++

В ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего были приняты решения о сроках движения украинских войск, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Несколькими днями ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью британской медиакомпании BBC, что страна готова к началу давно ожидаемого контрнаступления, однако отказался называть конкретные даты.

Дания направит в фонд поддержки Украины 2,4 миллиарда евро за 2 года

++00.05++

Дания увеличивает финансирование созданного в марте фонда поддержки Украины, сообщило министерство обороны королевства. В нынешнем году в фонд должны быть добавлены 7,5 млрд датских крон (около 1 млрд евро),в 2024-м - еще 10,4 млрд крон (около 1,4 млрд евро). "Война в Украине находится на критическом этапе, на поле боя сложилась серьезная ситуация, поэтому Украина нуждается во всей возможной поддержке", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Копенгаген за это решение. Теперь общая сумма оборонной помощи от Дании составит более 4,7 млрд долларов США (4,3 млрд евро), пояснил украинский лидер.

Хроника событий 29мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 мая 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: